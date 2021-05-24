Протасевича перевели в СІЗО КДБ Білорусі - правозахисники

Відомого білоруського журналіста та блогера Романа Протасевича, затриманого в мінському аеропорту після екстреної посадки літака Ryanair, перевели до слідчого ізолятора КДБ Білорусі. Про це в неділю, 30 травня, повідомив білоруський правозахисний центр "Вясна". "Романа Протасевича перевели в СІЗО КДБ. Також відомо, що від його сестри прийняли першу передачу, але забрали з неї книгу", - повідомив центр у своєму Telegram-каналі.

У цьому ж СІЗО вже перебуває дівчина Протасевича Софія Сапега, затримана разом з ним в мінському аеропорту. 27 травня Романа Протасевича відвідала його адвокатка Інеса Оленська, але через підписку про нерозголошення, яку вона дала слідству, вона не може говорити, де знаходиться і в чому обвинувачується її підзахисний.

Інцидент у Мінську

23 травня в аеропорту Мінська здійснив екстрену посадку пасажирський літак авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. Авіакомпанія повідомила, що літак приземлився в Мінську, оскільки білоруські авіадиспетчери інформували про потенційну загрозу на борту лайнера. Інформація про мінування літака згодом не підтвердилася.

Цим рейсом летів білоруський опозиційний активіст і журналіст Роман Протасевич. Він є колишнім головним редактором Telegram-каналів Nexta і "Білорусь головного мозку", які визнані в Білорусі екстремістськими. Після посадки літака в Мінську Протасевич та його дівчина Софія Сапега були затримані.

Протасевич внесений в Білорусі в список причетних до тероризму осіб. На нього заведено кримінальну справу за кількома статтями, включаючи статтю "Організація масових заворушень", що передбачає покарання аж до 15 років позбавлення волі.

Після інциденту та рекомендації авіарегулятора ЄС європейські авіакомпанії стали оминати білоруський повітряний простір, а окремі країни, зокрема Україна, припинили авіасполучення з Білоруссю.