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Блогери

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "блогери".

Блогери - це онлайн-автори, котрі ведуть власні блоги в інтернеті, в яких оприлюднюють власні тексти. Текст, що їх публікують блогери, як правило написані від першої особи. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як блогерів з ЄС підкуповували для агітації проти вакцини BioNTech/Pfizer

Як блогерів з ЄС підкуповували для агітації проти вакцини BioNTech/Pfizer 28.05.2021

Дивна PR-фірма пропонувала популярним блогерам гроші за поширення брехливої інформації про вакцину проти коронавірусу BioNTech/Pfizer. Сліди, схоже, ведуть до Росії.

Замість Twitter: Трамп публікуватиме свої думки на власному сайті

Замість Twitter: Трамп публікуватиме свої думки на власному сайті 05.05.2021

Після блокування облікових записів Дональда Трампа у Twitter та Facebook, експрезидент США почав ділитися своїми думками у схожому на стрічку Twitter особистому блозі.
Онкохворі та COVID-19: що не так із публічною вакцинацією в Україні

Онкохворі та COVID-19: що не так із публічною вакцинацією в Україні 16.03.2021

В Україні близько 300 тисяч людей, які лікуються від раку, утім, від COVID-19 їх нині не вакцинують. Натомість активно отримують щеплення народні депутати та блогери.

Шевченківські дні: як блогери популяризують Кобзаря (09.03.2021) 09.03.2021

Вивчати українську мову та літературу через соцмережі? Блогери, активісти й актори креативно доводять - це можливо! І роблять україномовний контент популярним. Дивіться самі!

Діти-інфлюенсери: коли слава у соцмережах приходить у дитинстві

Діти-інфлюенсери: коли слава у соцмережах приходить у дитинстві 07.09.2020

Діти-інфлюенсери щодня позують перед камерою. Це є дитячою працею чи невинним хобі? Якщо хобі, то чиїм - дітей чи все ж таки батьків?
Коронавірус в Білорусі: що приховує Лукашенко (відео)

Коронавірус в Білорусі: що приховує Лукашенко (відео) 07.04.2020

Президент Білорусі Олександр Лукашенко каже, що "не бачить" коронавірус і вважає ситуацію з COVID-19 психозом. Тим часом незалежні журналісти і блогери повідомляють про "переповнені лікарні" у Вітебську.

У Росії блогера засудили за твіт до п'яти років ув'язнення

У Росії блогера засудили за твіт до п'яти років ув'язнення 03.09.2019

Російського блогера Владислава Синицю засудили в Москві до п'яти років позбавлення волі за заклик у Twitter до розправ над дітьми співробітників правоохоронних органів. Сам блогер назвав рішення суду "абсурдом".
З'їзд Слуги народу: гумор, селфі, перша сотня кандидатів і шаурма

З'їзд "Слуги народу": гумор, селфі, перша сотня кандидатів і шаурма 09.06.2019

Партія "Слуга народу" на з'їзді в Києві представила першу сотню кандидатів з виборчого списку. Серед них експерти, спортсмени, громадські діячі, блогери й артисти "95-го кварталу". Детальніше про з'їзд - в репортажі DW.
Як викидати менше сміття. Експеримент української еко-активістки

Як викидати менше сміття. Експеримент української еко-активістки 07.08.2018

Спершу киянка Маріанна Бойко відмовилася від пластикових пакетів. А нині майже не викидає сміття. Сім'я Бойко, як стверджує сама еко-активістка, звела свої відходи до мінімуму. DW розпитала, як їм це вдалося.

Don't Call Me Bossy: блогерки, досить писати про моду! (15.01.2018) 15.01.2018

Жінки десятиліттями боролися за рівноправ'я з чоловіками, аби тепер писати блоги про моду, дітей та рецепти? Хіба це не зміцнює стереотипи? Репортерка DW Крістіна Кубас шукає відповідь у найпопулярнішої блогерки Німеччини.
У боротьбі за молодь: Євросоюз робить ставку на соцмедіа

У боротьбі за молодь: Євросоюз робить ставку на соцмедіа 09.02.2017

Європейська молодь налаштована проєвропейськи, але майже не цікавиться виборами. У Брюсселі вирішили змінити ситуацію, в тому числі, за допомогою соціальних мереж.

У Бонні нагородили переможців конкурсу онлайн-активістів The Bobs

У Бонні нагородили переможців конкурсу онлайн-активістів The Bobs 15.06.2016

Приз журі в міжнародних номінаціях отримали онлайн-ініціативи з Індії, Ірану, Німеччини та Бангладеш. Найкращим проектом українською за результатами онлайн-голосування став сайт "Ціна держави".
#thebobs16: Журі обирає фіналістів конкурсу

#thebobs16: Журі обирає фіналістів конкурсу 03.03.2016

Для участі в #thebobs16 надійшло понад дві тисячі заявок. 31 березня DW оприлюднить перелік проектів, які змагатимуться за призи конкурсу.

Bellingcat: Путін, імовірно, причетний до авіакатастрофи МН-17 - DW Новини (24.02.2016) 24.02.2016

Воєнні злочини на Донбасі - звіт Amnesty International. Експерти Bellingcat назвали причетних до катастрофи малайзійського Boeing. Російські блогери доводять участь військ РФ у наземних операціях у Сирії.

Російські блогери: Кремль проводить наземну операцію в Сирії (24.02.2016) 24.02.2016

Росія заперечує свою участь у наземній операції в Сирії, однак у Москві є людина, яка наводить відеодокази, зокрема про участь російської артилерії у бойових діях.
Шукаємо найкращі інтернет-проекти: розпочався конкурс #thebobs16

Шукаємо найкращі інтернет-проекти: розпочався конкурс #thebobs16 04.02.2016

Реєструйтеся для участі в конкурсі до 3 березня. DW шукає найкращі соціальні ініціативи, культурно-мистецькі проекти, інновації та проекти громадянської журналістики.
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