На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "блогери".

Блогери - це онлайн-автори, котрі ведуть власні блоги в інтернеті, в яких оприлюднюють власні тексти. Текст, що їх публікують блогери, як правило написані від першої особи. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.