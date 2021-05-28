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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "блогери".
Блогери - це онлайн-автори, котрі ведуть власні блоги в інтернеті, в яких оприлюднюють власні тексти. Текст, що їх публікують блогери, як правило написані від першої особи. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Жінки десятиліттями боролися за рівноправ'я з чоловіками, аби тепер писати блоги про моду, дітей та рецепти? Хіба це не зміцнює стереотипи? Репортерка DW Крістіна Кубас шукає відповідь у найпопулярнішої блогерки Німеччини.
Воєнні злочини на Донбасі - звіт Amnesty International. Експерти Bellingcat назвали причетних до катастрофи малайзійського Boeing. Російські блогери доводять участь військ РФ у наземних операціях у Сирії.