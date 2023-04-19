Чим небезпечні для дітей їхні фото в інтернеті?

Батьки часто безконтрольно публікують в інтернеті фото своїх дітей. Це порушує їхні права і може бути небезпечним. Франція першою у світі хоче законодавчо захистити дітей від таких вчинків батьків-блогерів.

Дитячі фотосесії, смішні відеоролики і власні сторінки в соцмережах - багато сучасних батьків давно не обмежуються сімейними фотоальбомами, а намагаються зробити зі своїх нащадків зірок інтернету. При цьому мало хто з них замислюється про цілком реальні небезпеки, ризики та непередбачувані наслідки такої самореклами.

1300 фотографій за 13 років

"По суті, все зводиться до прагнення батьків отримати суспільне схвалення через такі механізми як лайки або сердечка", - пояснює Софі Поле (Sophie Pohle), консультантка з питань освіти у сфері медіа в німецькій громадській організації допомоги дітям і підліткам Deutsches Kinderhilfswerk (DKHW).

Так, в інтернеті можна побачити і фотографії з УЗД під час вагітності, і фото дітей на пляжі, їхні дні народження або святкування першого навчального дня. "Простіше кажучи, демонструються всі сфери життя", - нарікає Поле. Деякі батьки буквально використовують своїх нащадків і в рекламних цілях - для просування косметичної або дитячої продукції, ігноруючи при цьому недоторканне право кожної людини на своє зображення.

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Так, Анне Лонґфілд (Anne Longfield), яка з 2015 по 2021 роки працювала комісаркою у справах дітей в Англії, зазначає, що до моменту досягнення дитиною 13 років в інтернеті у середньому набирається до 1300 її зображень. У цього явища навіть є своя назва - "шерентинг", складена з англійських слів "ділитися" (to share) і "батьки" (parents). Перекласти "sharenting" можна як "батьки-блогери".

Публікації в мережі з наслідками

Як відомо, з інтернету нічого видалити не можна, і це підкреслює суть проблеми. Наприклад, "те, що батьки вважають милим і смішним, самі діти можуть розцінити як вкрай неприємне і принизливе", пояснює Поле. "І якщо такий знімок потрапляє в публічний простір інтернету, то легко може стати причиною цькування або образливих коментарів", - додає вона.

Ба більше, такі безглузді фотографії можуть пізніше навіть коштувати людині кар'єри. Якщо співробітники відділу кадрів "при перевірці кандидата в інтернеті виявлять такі знімки, то це навряд чи допоможе в працевлаштуванні".

Серйозну небезпеку становить і те, що на фотографіях часто видно не лише обличчя дитини, а й її особистий простір: обстановка в кімнаті, будинок або квартира. Із супутніх текстових описів неважко отримати додаткову інформацію, аж до імені та дати народження. "Іноді цього достатньо, щоб зрозуміти, де дитина живе", - попереджає Софі Поле. І тут страшний не тільки факт розкриття особистих даних, а й "ризик, що інформація і фотографії потраплять не в ті руки і стануть доступні педофілам".

У звіті онлайн-порталу jugendschutz.net, який створено урядом Німеччини, зазначено, що "в соціальній мережі Instagram зафіксовано випадки зловживань з боку людей, які виявляють сексуальний інтерес до дітей. Так, дитячі фотографії збираються, забезпечуються коментарями або хештегами з сексуальним підтекстом і пересилаються між учасниками".

За словами Софі Поле, "якщо потенційну небезпеку публічних постів на таких майданчиках як Facebook, TikTok або Instagram батьки вже усвідомлюють, то месенджери на кшталт WhatsApp, як і раніше, сприймають як більш закриті та захищені для пересилання файлів".

Однак, якщо опублікувати фотографії в статусі такого месенджера, то доступ до них отримають усі контакти абонента. "Вирішальну роль тут відіграє почуття відповідальності самих батьків. Як встановлено мої налаштування приватності? Чи впевнений я в тому, що ділюся фотографіями тільки зі своїми підписниками?" - каже Поле.

Адже навіть у закритому чаті не можна бути абсолютно впевненим у тому, що ваш співрозмовник не скористається фотознімками на свій розсуд.

Деякі батьки використовують емодзі, які розміщують на фото поверх дитячих облич. Таке рішення небезпечне, адже зображення можна відновити.

Якщо ж фотознімок з якоїсь причини потрібно опублікувати, то експерти радять фотографувати дітей зі спини або хоча б приховати обличчя піксельною мозаїкою.

Нововведення французьких законодавців

Сьогодні практика передбачає, що рішення про публікацію фотографій малолітніх дітей віком до 14 років ухвалюють їхні батьки або законні опікуни. Однак статтею 16 Конвенції ООН про права дитини визначено, що жодна дитина не може бути об'єктом довільного чи незаконного втручання у здійснення її права на особисте життя, сімейне життя, недоторканність житла або таємницю кореспонденції чи незаконного зазіхання на її честь і репутацію. Відповідно до Конвенції ООН, дітьми вважаються особи, які не досягли 18 років.

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Піонером у припиненні безконтрольного поширення дитячих зображень, що становлять ризик і принижують гідність, хоче виступити Франція. До французького Сенату надійшла схвалена Національними зборами законодавча ініціатива, за якою батькам буде заборонено ділитися фотографіями своїх дітей у соцмережах без їхнього дозволу. Нововведення законопроєкту полягає у фіксації нового правового поняття - "приватне життя дитини".

Так, у разі розбіжностей між батьками може бути винесено судове рішення про заборону одному з них публікувати фотографії спільної дитини без дозволу іншого. У виняткових випадках можлива навіть втрата батьками права на розпорядження зображеннями своїх дітей.

Новий законопроєкт приділяє особливу увагу "використанню дитячих фотографій на онлайн-платформах". Доходи від комерційного використання дитячих фотознімків мають надходити на спеціальний банківський рахунок, яким діти після досягнення 16 років зможуть самостійно розпоряджатися. Крім того, в документі закріплено "право на забуття", за яким неповнолітні можуть за бажанням видалити свої фотографії та відео з мережі.

Софі Поле позитивно оцінює французький законопроєкт: "Ідея полягає не в забороні на розміщення дитячих фотографій як таких, а в запобіганні їхньому надмірному та неправомірному використанню в соцмережах. Право на власне зображення означає, що кожен має право вирішувати, які фото- чи відеоматеріали можуть або не можуть бути опубліковані. Для дотримання прав дитини вкрай важливо залучати до процесу ухвалення рішення самих дітей і приймати їхню незгоду з публікацією".

Як захистити дитину?

У більшості країн на сьогодні найоптимальнішим способом захисту дітей від небажаних наслідків "батьківського блогінгу" є просвітництво. Роз'яснення та правова підтримка мають бути загальнодоступними в дитячих садочках, школах, у тих самих соцмережах, а також, що особливо важливо, серед самих батьків.

Крім того, не варто забувати, що інтернет був створений дорослими для дорослих, і він апріорі не є безпечним середовищем для малюків.