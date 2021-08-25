Герой обкладинки Nirvana подав до суду на гурт через "дитячу порнографію"

Американець Спенсер Елден, чиє дитяче фото розміщене на обкладинці легендарного альбому гурту Nirvana Nevermind 1991 року, подав до суду на членів гурту, які ще досі живі. Він вважає, що це фото є сексуальною експлуатацією дітей, повідомляє в середу, 25 серпня, агенція Reuters.

У позові до федерального суду Каліфорнії Елден стверджує, що протягом усього життя зазнавав моральної і фізичної шкоди через фото, на якому він оголений пливе за доларовою купюрою, нанизаною на риболовний гачок. Nevermind - один з найбільш продаваних альбомів усіх часів, по всьому світу було продано понад 30 мільйонів його копій.

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Тепер Едлен, якому зараз 30 років, вимагає по 150 тисяч доларів компенсації з кожного з кількох відповідачів, включаючи компанію Universal Music Group, фотографа Кірка Веддла, барабанщика Дейва Грола, бас-гітариста Кріста Новоселіча та Кортні Лав - вдови соліста гурту Курта Кобейна, який помер у 1994 році.

"Відповідачі навмисно комерційно продавали дитячу порнографію Спенсера і використовували шокуючу природу його зображення, щоб рекламувати себе та свою музику за його рахунок", - ідеться у позові, поданому у вівторок, 24 серпня.

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Згідно з позовом, батьки Елдена ніколи їне отримували компенсацію за зображення, зняте фотографом Кірком Веддлом, з яким дружив батько Спенсера Елдена. Повідомляється, що Веддл у 1991 році просто попросив друга принести свого чотиримісячного сина в басейн для зйомки обкладинки гурту Nirvana.

До цього Елден, вже у дорослому віці, кілька разів повторював знамениту фотосесію у басейні, виступав на телешоу та знявся у документальному фільмі, присвяченому гурту Nirvana.