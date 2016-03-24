Помер легендарний барабанщик гурту Rolling Stones Чарлі Воттс

Легендарний барабанщик рок-гурту Rolling Stones Чарлі Воттс помер у вівторок, 24 серпня, у віці 80 років. Про причини його смерті не повідомляється, утім три тижні тому він відмовився від майбутнього туру гурту за станом здоров'я.

"З величезним сумом ми повідомляємо про смерть нашого любого Чарлі Воттса. Сьогодні він мирно помер у лондонській лікарні в оточенні своєї родини", - йдеться у повідомленні його речника.

Учасники гурту Rolling Stones відреагували на новину про смерть Воттса. Вокаліст Мік Джаґґер опублікував у соцмережі Twitter фото Чарлі Воттса, який сміється, граючи на барабанах.

У свою чергу, гітарист Rolling Stones Кіт Річардс також опублікував у соцмережі Twitter фото зображення барабанної установки з написом "зачинено".

Воттс грав на барабанах на усіх 30 студійних альбомах та в усіх турах гурту. Музикант народився в 1941 році під час Другої світової війни і виріс у районі Вемблі на північному заході Лондона, відвідував школу мистецтв, перш ніж почав працювати художником у рекламному агентстві.

На відміну від інших музикантів гурту, Воттс був учасником успішної групи до того, як погодився приєднатися до Rolling Stones у 1963 році. Він одружився з Ширлі Енн Шеперд у 1964 році і з того часу вони були разом до його смерті.

У 2004 році у нього діагностували рак горла, після чого він пройшов хіміотерапію. Згодом у нього настала ремісія, і він повернувся до запису та гастролей разом з Rolling Stones.

Воттса вважали мовчазною і сильною особистістю. У 2012 році він говорив, що пережив короткий період алкогольної та наркотичної залежності, яку подолав у 1980-х роках.

Чарлі Воттс виділявся серед учасників Rolling Stones тим, що його інтереси не відповідали первісному образу рок-гурту. Він надавав перевагу костюмам і любив джаз - саме таку музику, проти якої Rolling Stones повстали на початку своєї кар'єри. Коли він не був у гастролях або в студії з Rolling Stones, то грав на барабанах у своєму джазовому колективі.