 Помер легендарний барабанщик гурту Rolling Stones Чарлі Воттс | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Помер легендарний барабанщик гурту Rolling Stones Чарлі Воттс

Його вважали джентльменом гурту Rolling Stones і одним з найвідоших рок-барабанщиків усіх часів. Чарлі Воттс помер незабаром після свого 80-річчя.

Барабанщик гурту Rolling Stones Чарлі Воттс

Барабанщик гурту Rolling Stones Чарлі Воттс (архівне фото)

Легендарний барабанщик рок-гурту Rolling Stones Чарлі Воттс помер у вівторок, 24 серпня, у віці 80 років. Про причини його смерті не повідомляється, утім три тижні тому він відмовився від майбутнього туру гурту за станом здоров'я.

"З величезним сумом ми повідомляємо про смерть нашого любого Чарлі Воттса. Сьогодні він мирно помер у лондонській лікарні в оточенні своєї родини", - йдеться у повідомленні його речника.

Учасники гурту Rolling Stones відреагували на новину про смерть Воттса. Вокаліст Мік Джаґґер опублікував у соцмережі Twitter фото Чарлі Воттса, який сміється, граючи на барабанах.

У свою чергу, гітарист Rolling Stones Кіт Річардс також опублікував у соцмережі Twitter фото зображення барабанної установки з написом "зачинено".

Воттс грав на барабанах на усіх 30 студійних альбомах та в усіх турах гурту. Музикант народився в 1941 році під час Другої світової війни і виріс у районі Вемблі на північному заході Лондона, відвідував школу мистецтв, перш ніж почав працювати художником у рекламному агентстві.

На відміну від інших музикантів гурту, Воттс був учасником успішної групи до того, як погодився приєднатися до Rolling Stones у 1963 році. Він одружився з Ширлі Енн Шеперд у 1964 році і з того часу вони були разом до його смерті.

У 2004 році у нього діагностували рак горла, після чого він пройшов хіміотерапію. Згодом у нього настала ремісія, і він повернувся до запису та гастролей разом з Rolling Stones.

Воттса вважали мовчазною і сильною особистістю. У 2012 році він говорив, що пережив короткий період алкогольної та наркотичної залежності, яку подолав у 1980-х роках.

Чарлі Воттс виділявся серед учасників Rolling Stones тим, що його інтереси не відповідали первісному образу рок-гурту. Він надавав перевагу костюмам і любив джаз - саме таку музику, проти якої Rolling Stones повстали на початку своєї кар'єри. Коли він не був у гастролях або в студії з Rolling Stones, то грав на барабанах у своєму джазовому колективі.  

Дивитись відео 01:40

Історичне шоу: Rolling Stones на Кубі (24.03.2016)

Також за темою

FILE PHOTO: Mick Jagger of The Rolling Stones performs during their No Filter U.S. Tour at Rose Bowl Stadium in Pasadena, California, U.S., August 22, 2019. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Гурт Тhe Rolling Stones погрожує Трампу судом 28.06.2020

Гурт Тhe Rolling Stones погрожує Дональду Трампу позовом. Музиканти виступають проти несанкціонованого використання їхніх хітів на передвиборчих мітингах президента США.

U.S. President Donald Trump attends a news conference in the Rose Garden at the White House in Washington, U.S., July 14, 2020. REUTERS/Jonathan Ernst

Twitter видалив передвиборче відео Трампа через пісню Linkin Park 19.07.2020

Трамп ретвітнув відео свого співробітника, в якому був використаний хіт Linkin Park. Однак група заявила, що не підтримує американського президента та не давала йому права на використання своєї музики.

Реклама

Докладно

Анґела Меркель під час своєї останньої пресконференції на посаді канцлерки Німеччини

Що Анґела Меркель робитиме після виборів у Бундестаг

26 вересня відбудуться чергові вибори в Бундестаг. Анґела Меркель вже не претендує на посаду канцлерки Німеччини.  

логотип МВФ

МВФ виділив світу $650 млрд: Україна отримала $2,7 млрд

Міжнародний валютний фонд виділив на підтримку світової економіки рекордні 650 мільярдів доларів.  