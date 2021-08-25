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The Rolling Stones

Помер легендарний барабанщик гурту Rolling Stones Чарлі Воттс

Помер легендарний барабанщик гурту Rolling Stones Чарлі Воттс 25.08.2021

Його вважали джентльменом гурту Rolling Stones і одним з найвідоших рок-барабанщиків усіх часів. Чарлі Воттс помер незабаром після свого 80-річчя.
Гурт Тhe Rolling Stones погрожує Трампу судом

Гурт Тhe Rolling Stones погрожує Трампу судом 28.06.2020

Гурт Тhe Rolling Stones погрожує Дональду Трампу позовом. Музиканти виступають проти несанкціонованого використання їхніх хітів на передвиборчих мітингах президента США.
У США помер один з батьків року Чак Беррі

У США помер один з "батьків" року Чак Беррі 19.03.2017

Чак Беррі був одним із засновників сучасного року. Написані ним пісні вплинули на The Beatles і The Rolling Stones. Він продовжував займатися музикою до останніх днів життя.
The Rolling Stones вимагають від Трампа припинити використовувати їхні пісні

The Rolling Stones вимагають від Трампа припинити використовувати їхні пісні 05.05.2016

Знаменитий британський рок-гурт наголошує, що не дозволяв мільярдеру використовувати їхні пісні під час своєї передвиборчої кампанії.
Перший концерт The Rolling Stones на Кубі зібрав до півмільйона відвідувачів

Перший концерт The Rolling Stones на Кубі зібрав до півмільйона відвідувачів 26.03.2016

The Rolling Stones дали свій перший концерт на Кубі. За даними місцевих ЗМІ, кількість людей, які прийшли послухати іноземних виконавців, сягнула півмільйона осіб.
Історичне шоу: The Rolling Stones планують виступити на Кубі

Історичне шоу: The Rolling Stones планують виступити на Кубі 03.03.2016

Легендарний рок-гурт The Rolling Stones мають намір виступити на Кубі. Це стане їхнім першим концертом у цій соціалістичній країні. Шоу відбудеться під відкритим небом, вхід - безплатний.
Beat-Club: як телебачення та музика перевернули світогляд німецької молоді

Beat-Club: як телебачення та музика перевернули світогляд німецької молоді 13.09.2014

У вересні 49 років тому в ефірі Західної Німеччини з’явилось телевізійне шоу Beat-Club. Воно було реакцією на великий інтерес німецького студентства до американської музики та протестної культури у 1960-ті.