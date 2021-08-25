The Rolling Stones

Beat-Club: як телебачення та музика перевернули світогляд німецької молоді

У вересні 49 років тому в ефірі Західної Німеччини з’явилось телевізійне шоу Beat-Club. Воно було реакцією на великий інтерес німецького студентства до американської музики та протестної культури у 1960-ті.