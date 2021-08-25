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Його вважали джентльменом гурту Rolling Stones і одним з найвідоших рок-барабанщиків усіх часів. Чарлі Воттс помер незабаром після свого 80-річчя.
Гурт Тhe Rolling Stones погрожує Дональду Трампу позовом. Музиканти виступають проти несанкціонованого використання їхніх хітів на передвиборчих мітингах президента США.
Чак Беррі був одним із засновників сучасного року. Написані ним пісні вплинули на The Beatles і The Rolling Stones. Він продовжував займатися музикою до останніх днів життя.
Знаменитий британський рок-гурт наголошує, що не дозволяв мільярдеру використовувати їхні пісні під час своєї передвиборчої кампанії.
The Rolling Stones дали свій перший концерт на Кубі. За даними місцевих ЗМІ, кількість людей, які прийшли послухати іноземних виконавців, сягнула півмільйона осіб.
Легендарний рок-гурт The Rolling Stones мають намір виступити на Кубі. Це стане їхнім першим концертом у цій соціалістичній країні. Шоу відбудеться під відкритим небом, вхід - безплатний.
У вересні 49 років тому в ефірі Західної Німеччини з’явилось телевізійне шоу Beat-Club. Воно було реакцією на великий інтерес німецького студентства до американської музики та протестної культури у 1960-ті.
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