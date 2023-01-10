Чому військовим блогерам в РФ дозволено критикувати Путіна

Оголошення президентом Путіним "різдвяного перемир'я", а також удар ЗСУ по військах РФ у Макіївці викликали критику військових блогерів. Вона зростає, але, ймовірно, є лише частиною боротьби за владу в Росії.

Російські військові блогери правих поглядів регулярно, часом у різкому тоні, заявляють про некомпетентність керівництва збройних сил РФ. А деякі - навіть президента Володимира Путіна. Блогери, які підтримують війну Росії проти України, використовують для висловлення свого обурення здебільшого платформу Telegram. Останній приклад - маса негативних публікацій у Telegram з приводу оголошеного Путіним 5 січня на заклик патріарха РПЦ Кирила різдвяного "перемир'я" - припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня.

Перед тим шквал критичних коментарів викликала загибель десятків російських мобілізованих від удару ЗСУ по Макіївці на Донбасі, окупованій військами РФ. Ось, наприклад, анонімне повідомлення, опубліковане в Telegram-каналі Grey Zone, який пов'язують із приватною військовою компанією (ПВК) Вагнера, що належить Євгену Пригожину: "Очікувано провину за те, що сталося в Макіївці, стали вішати на самих мобілізованих. Мовляв, вони увімкнули телефони і їх засікли. Безумовно, така можливість у противника є, і він іноді це робить. Але в цьому випадку - це на 99 відсотків брехня і спроба скинути з себе провину".

"Некомпетентність" військового керівництва

Ексспівробітник ФСБ, колишній "міністр оборони" самопроголошеної "ДНР" Ігор Гіркін, якого в окружному суді Гааги нещодавно визнали винним у загибелі пасажирів і членів екіпажу малайзійського "Боїнга", збитого 2014 року в небі над Донбасом, і заочно засудили до довічного ув'язнення, заявив, що російські генерали "не піддаються навчанню в принципі". У своєму Telegram-каналі Гіркін написав, що будівля в Макіївці була повністю зруйнована, тому що її також використовували для зберігання боєприпасів.

Ігор Гіркін - один із найбільш різких критиків військового керівництва Росії Фото: Pavel Golovkin/AP/picture alliance

Борис Рожин, військовий блогер правого штибу, автор каналу Colonelcassad, розкритикував велику концентрацію військових, розміщених у зоні досяжності української артилерії. За останні місяці, написав Рожин, армія РФ адаптувалася до обставин і змінила свою стратегію, відмовившись від розміщення великої кількості боєприпасів і палива в одному місці. Однак цю ж концепцію, за його словами, не застосовують до людей. Поклавши провину на військове керівництво Росії, блогер наголосив: "Некомпетентність і нездатність усвідомити наслідки війни, як і раніше, є серйозною проблемою".

Різка критика з боку російських націоналістів, які переконані, що російські військові провалюють кампанію в Україні, сама по собі не є чимось новим. Але остання хвиля обурення блогерів, які підтримують війну, значною мірою спрямована проти міноборони РФ, змушує замислитися над тим, чому така критика широко транслюється в сьогоднішній Росії. Адже в той час, як популярні військові блогери, котрі підтримують війну, схоже, можуть вільно висловлювати свою критичну думку, учасникам антивоєнних протестів загрожує позбавлення волі строком до 15 років за "дискредитацію російських збройних сил" або за "поширення неправдивої інформації" про армію РФ.

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Влада Росії не може повністю контролювати наратив

Тут річ у характері критики, пояснює Аббас Галлямов, у 2008-2010 роках - політичний аналітик і спічрайтер тодішнього прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна. "Військові блогери критикують з так званої патріотичної точки зору: вони шельмують не Путіна, а на виконавців. Але вони не ставлять під сумнів лідерство Путіна або його ідею вторгнення в Україну", - вказує Галлямов. З іншого боку, за висловом аналітика, ставити під сумнів політику президента і саму війну в Україні не дозволяється. Будь-хто, хто це робить, розглядається як ворог, вважає Галлямов.

Проте Ігор Гіркін, один із найгучніших критиків російських військових, неодноразово виступав із прямою критикою особисто Путіна. Лише минулого місяця він розмістив у Telegram-каналі 90-хвилинне відео, в якому зокрема заявив, що "голова риби повністю згнила".

Британський історик та експерт щодо Росії Марк Галеотті каже, що Кремль дедалі більше розуміє, що не може повністю контролювати наратив, присвячений війні в Україні. На думку Галеотті, такі люди, як Гіркін, не тільки важливі самі по собі, а й у певному сенсі є виразниками інтересів доволі значущих груп в армії та спецслужбах. Влада побоюється, що перетворить таких осіб на мучеників, якщо буде їх переслідувати. Крім того, Кремль не хоче втратити змогу розуміти, що саме турбує цих людей, уточнює британський експерт.

Російський міністр оборони Шойгу (ліворуч) і начальник генштабу збройних сил РФ Герасимов (праворуч) - чи Путін ними все ще задоволений? Фото: SPUTNIK via REUTERS

Елемент залаштункових політичних ігор?

Водночас, додає Аббас Галлямов, Путін теж незадоволений керівництвом ЗС Росії: "Вони обіцяли йому перемогу за три дні, але замість цього він зганьбився перед усім світом. На емоційному рівні Путін розуміє військових блогерів".

На тлі боротьби за владу всередині керівництва Росії критика, ймовірно, також слугує елементом політичної гри, не виключають спостерігачі. За словами Марка Галеотті, далеко не всі військові підтримують міністра оборони Сергія Шойгу і начальника генштабу Валерія Герасимова; цілком можливо, що обом цього року доведеться піти у відставку. "Я думаю, те, що ми бачимо в соціальних мережах, багато в чому відображає реальну політику в Росії", - підсумував британський історик.