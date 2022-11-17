Київ про вирок у справі MH17: Судити треба і замовників

В МЗС України привітали рішення суду у справі щодо збиття літака, зазначивши, що відповідати за загибель 298 людей має і Росія.

У міністерстві закордонних справ України вважають оголошені в Гаазі вироки виконавцям у справі щодо збиття малайзійського боїнга рейсу MH17 над Донбасом у липні 2014 року свідченням того, що відповідальність понесуть і замовники.

"Оголошені вироки також свідчать, що на лаві підсудних, врешті-решт, опиняться й ті, хто приймав рішення та віддавав наказ про збиття пасажирського лайнера. Покарання цих людей обов'язково відбудеться", - йдеться у заяві відомства, оприлюдненій ввечері четверга, 17 листопада.

У заяві українського зовнішньополітичного відомства підкреслюється, що "рішення суду є знаковою подією на шляху до встановлення справедливості та забезпечення невідворотності покарання за вчинені злочини".

РФ понесе відповідальність - МЗС України

Крім того, в МЗС переконані, що до відповідальності невідворотно буде притягнута і Російська Федерація. "Транспортування смертоносної зброї на територію України є одним із ключових доказів у справі за позовом України до РФ, що нині розглядається Міжнародним судом ООН", - зауважують у зовнішньополітичному відомстві.

На необхідності суду над замовниками злочину наголосив і президент України Володимир Зеленський. "Необхідно, щоб на лаві підсудних опинилися й замовники, бо відчуття безкарності веде до нових злочинів. Маємо розвіяти цю ілюзію. Покарання за всі російські звірства – і тодішні, і нинішні – буде неминучим", - запевняє український лідер.

Водночас міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що лише перемога України над РФ дозволить виконати рішення суду щодо MH17.

"Ні держава-терорист, ні її воєнні злочинці не готуються каятися і відбувати покарання. Навпаки: вони скоюють нові злочини – вбивства, тортури та катастрофи. Тільки перемога України над Росією дозволить виконати рішення суду”, - написав Резніков у Twitter.

Справа MH17: спогади очевидців в очікуванні вироку To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

У МЗС РФ заявили, що вирок може стати "найскандальнішим"

Натомість у МЗС РФ заявили, що судовий розгляд "має всі шанси стати одним із найскандальніших в історії судочинства", стверджуючи, що в основу вердикту лягли нібито "неузгоджені й сумнівні доводи обвинувачення".

Окрім того, у заяві російського зовнішньополітичного відомства зазначається, що хід та підсумки процесу нібито "свідчать про те, що його основою було політичне замовлення для підкріплення версії про причетність Росії до трагедії, яку просувала Гаага і її соратники у Спільній слідчій групі".

17 листопада після двох з половиною років судового розгляду у Гаазі винесли перші вироки у справі про збиття малайзійського боїнга рейсу MH17 над Донбасом у липні 2014 року.

Судді визнали винними колишнього так званого "міністра оборони" самопроголошеної "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), генерал-майора Сергія Дубинського (на прізвисько Похмурий) та громадянина України Леоніда Харченко (Крота) та заочно засудили їх до довічного ув'язнення. Ще одного підозрюваного полковника Олега Пулатова (Гюрзу) визнали невинуватим.