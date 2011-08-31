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Макіївка
Тема
Макіївка - українське місто в Донецькій області, передмістя Донецька.
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Новини
23 хв. тому
23 хв. тому
З вересня ППО збила пів тисячі російських дронів
12 год. тому
12 год. тому
ISW: Міноборони РФ перекладає провину за удар ЗСУ в Макіївці
23 год. тому
23 год. тому
Росія планує тривалу атаку "Шахедами" - Зеленський
02.01.2023
2 січня 2023 р.
Удар по Макіївці: в РФ підтвердили значні втрати
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Докладно
Як докази провини РФ у катастрофі МН17 шукають всією соцмережею (20.10.2017)
Як докази провини РФ у катастрофі МН17 шукають всією соцмережею (20.10.2017)
Користувачі Twitter та інших соцмереж активно допомагають у розслідуванні катастрофи MH17. Агентство Bellingcat попросило визначити місце, де бачили російський "Бук". Надійшло багато відповідей. Та чи корисних?
Політика
20.10.2017
20 жовтня 2017 р.
01:26 хв.
Ситуація на Сході України різко загострилася
Ситуація на Сході України різко загострилася
ОБСЄ закликає всіх учасників конфлікту дотримуватися режиму припинення вогню.
09.11.2014
9 листопада 2014 р.
ОБСЄ: На Донбасі перевозять важке озброєння
ОБСЄ: На Донбасі перевозять важке озброєння
Спостерігачі ОБСЄ 8 листопада на території "ДНР" помітили вантажівки з озброєнням.
09.11.2014
9 листопада 2014 р.
Невідомі напали на шпиталь у Макіївці
Невідомі напали на шпиталь у Макіївці
Унаслідок нападу поранено п´ятьох людей, передають місцеві ЗМІ.
24.05.2014
24 травня 2014 р.
Суд виніс вирок «Макіївським терористам»: адвокати готують апеляцію
Суд виніс вирок «Макіївським терористам»: адвокати готують апеляцію
У Макіївці в понеділок, 5 вересня, завершився процес у першій в Україні «справі терористів». Суд дійшов висновку, що вину обвинувачених повністю доведено. Водночас представник захисту готується оскаржити вирок.
05.09.2011
5 вересня 2011 р.
1 вересня у суді: українські школи на Донеччині захищають своє право на існування
1 вересня у суді: українські школи на Донеччині захищають своє право на існування
Влада так і не знайшла зрозумілих аргументів для закриття 4 українських шкіл на Донеччині. Тож, перед 1 вересня Напередодні нового навчального року батьки учнів оскаржують в судах рішення місцевої влади.
31.08.2011
31 серпня 2011 р.
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Точка зору
Макіївка - боягузлива брехня для Путіна
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