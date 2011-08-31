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Макіївка

Тема

Макіївка - українське місто в Донецькій області, передмістя Донецька.

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Новини

23 хв. тому

З вересня ППО збила пів тисячі російських дронів

12 год. тому

ISW: Міноборони РФ перекладає провину за удар ЗСУ в Макіївці

23 год. тому

Росія планує тривалу атаку "Шахедами" - Зеленський

2 січня 2023 р.

Удар по Макіївці: в РФ підтвердили значні втрати

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Докладно

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Як докази провини РФ у катастрофі МН17 шукають всією соцмережею (20.10.2017)

Як докази провини РФ у катастрофі МН17 шукають всією соцмережею (20.10.2017)

Користувачі Twitter та інших соцмереж активно допомагають у розслідуванні катастрофи MH17. Агентство Bellingcat попросило визначити місце, де бачили російський "Бук". Надійшло багато відповідей. Та чи корисних?
Політика20 жовтня 2017 р.01:26 хв.
Будівля в Донецьку після обстрілу

Ситуація на Сході України різко загострилася

Ситуація на Сході України різко загострилася

ОБСЄ закликає всіх учасників конфлікту дотримуватися режиму припинення вогню.
9 листопада 2014 р.
Вантажівки без розпізнавальних знаків поблизу Донецька

ОБСЄ: На Донбасі перевозять важке озброєння

ОБСЄ: На Донбасі перевозять важке озброєння

Спостерігачі ОБСЄ 8 листопада на території "ДНР" помітили вантажівки з озброєнням.
9 листопада 2014 р.

Невідомі напали на шпиталь у Макіївці

Невідомі напали на шпиталь у Макіївці

Унаслідок нападу поранено п´ятьох людей, передають місцеві ЗМІ.
24 травня 2014 р.
На місці теракту

Суд виніс вирок «Макіївським терористам»: адвокати готують апеляцію

Суд виніс вирок «Макіївським терористам»: адвокати готують апеляцію

У Макіївці в понеділок, 5 вересня, завершився процес у першій в Україні «справі терористів». Суд дійшов висновку, що вину обвинувачених повністю доведено. Водночас представник захисту готується оскаржити вирок.
5 вересня 2011 р.

1 вересня у суді: українські школи на Донеччині захищають своє право на існування

1 вересня у суді: українські школи на Донеччині захищають своє право на існування

Влада так і не знайшла зрозумілих аргументів для закриття 4 українських шкіл на Донеччині. Тож, перед 1 вересня Напередодні нового навчального року батьки учнів оскаржують в судах рішення місцевої влади.
31 серпня 2011 р.
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Точка зору

Російський політолог Іван Преображенський

Макіївка - боягузлива брехня для Путіна

Іван Преображенський
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Конфлікти3 год. тому