Міноборони: За добу знищено шість складів боєприпасів РФ

Сили оборони України протягом минулої доби на півдні знищили шість складів боєприпасів Росії, повідомила у четвер, 6 липня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Щодня ЗСУ знаходить і знищує склади та логістичні вузли окупантів. Тільки за минулу добу знищено 6 складів боєприпасів на одному лише таврійському напрямку", - написала вона у Telegram.

За словами Маляр, таким чином українські військові відповідають на лобові штурми РФ. "Ми наносимо ефективні, болючі точкові удари, знекровлюємо окупанта, для якого нестача боєприпасів та пального раніше чи пізніше стане фатальною. В сучасній війні логістичні цілі є ключовими", - наголосила вона.

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Підрив складів в Макіївці

Також Маляр згадала про вибух 4 липня російського складу боєприпасів в тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині, назвавши це яскравим прикладом ефективної роботи українських артилеристів, та аеророзвідників. "Знищено справді великий склад, де зберігалася значна кількість артилерійських снарядів та ракет для РСЗВ БМ-21 "ГРАД", - зауважила вона.

Відео знищення цього складу опублікував Telegram-канал donetchanyn.

Вже наступного дня, 5 липня, в Макіївці теж лунали вибухи. За даними місцевих Telegram-каналів, через обстріл на нафтобазі зайнялось п'ять ємностей з паливом. А вже 6 липня в Макіївці вранці та під вечір знову лунали вибухи. Зокрема, про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.