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Будівля ПТУ в Макіївці
Міноборони Росія заявило, що нібито після удару ЗСУ по Макіївці загинули 63 російських військовихФото: RIA Novosti/SNA/IMAGO
КонфліктиУкраїна

Удар по Макіївці: в РФ підтвердили значні втрати

Степан Смишляєв
1 год. тому

Міноборони Росії заявило про загибель 63 своїх військових нібито після удару ЗСУ по окупованій Макіївці. В українському генштабі поки підтвердили лише втрати РФ у техніці.

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Внаслідок удару Збройних сил України по району зосередження сил Росії в окупованій Маківці на Донеччині 31 грудня було знищено та пошкоджено до 10 одиниць військової техніки РФ різних типів. "Втрати особового складу окупантів уточнюються", - повідомив генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні в понеділок, 2 січня.

Тим часом міністерство оборони Росії в понеділок заявило в Telegram про загибель 63 своїх військовослужбовців, стверджуючи, що ЗСУ завдали удару по пункту їхньої дислокації у Макіївці. За твердженням Москви, ЗСУ нібито випустили по цьому пункту шість ракет з реактивних систем залпового вогню HIMARS, дві з яких збили системи протиповітряної оборони (ППО), а решта - влучила в ціль. 

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Напередодні Управління стратегічних комунікацій ЗСУ заявило про значно більші втрати росіян: 400 загиблих і 300 поранених. В повідомленні в Telegram СтратКом стверджував, що російські військові в будівлі ПТУ-19 в Макіївці постраждали внаслідок  "необережного поводження з нагрівальними приладами", нехтування заходами безпеки і куріння у невстановленому місці".

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