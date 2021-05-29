 Голова Європарламенту хоче розміщення фото Протасевича в аеропортах ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.05.2021

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Новини

Голова Європарламенту хоче розміщення фото Протасевича в аеропортах ЄС

На думку Давіда Сассолі, перша реакція ЄС на примусову посадку літака Ryanair і затримання Романа Протасевича була "сильною і одностайною".

Голова Європарламенту Давід Сассолі

Голова Європарламенту Давід Сассолі

Голова Європарламенту (ЄП) Давід Марія Сассолі наполягає на продовженні тиску на Білорусь, щоб звільнити ексголовного редактора білоруського Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича і його подругу, громадянку РФ Софію Сапегу. В інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, цитати з якого наводить у неділю, 30 травня, агентство dpa, Сассолі запропонував розмістити фотографії Протасевича у всіх аеропортах країн ЄС, а також в Європарламенті.

"Ми продовжимо підтримувати увагу (до цієї справи - Ред.), а також тиск (на білоруську владу. - Ред.) І сподіваємося, що це призведе до звільнення Романа Протасевича і його супутниці Софії Сапеги", - підкреслив Сассоі.

Голова ЄП: Реакція ЄС була сильною і одностайною

Першу реакцію ЄС на вимушену посадку літака авіакомпанії Ryanair в Мінську Сассолі назвав "сильною і одностайною".

Білоруський правитель Олександр Лукашенко і президент РФ Володимир Путін 29 травня в Сочі обговорювали, за словами прессекретаря російського лідера Дмитра Пєскова, ситуацію із Сапегою.

Голова Європарламенту припустив, що через нинішній розвиток подій відносини Москви і Мінська продовжать зміцнюватися. За словами Сассолі, взаємодія Євросоюзу і Росії - "дуже напружена" на тлі отруєння і ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального, а також конфлікту на Сході України.

"Нам необхідно посилити санкції проти російських чиновників, а також встановити тісніші контакти з населенням і громадянським суспільством, підтримувати російських дисидентів, неурядові організації та незалежні ЗМІ", - додав політик.

Затримання Протасевича і Сапеги

Софію Сапегу і Романа Протасевича затримали 23 травня. Вони летіли рейсом компанії Ryanair з Афін до Вільнюса. Літак був змушений здійснити посадку в Мінську через повідомлення про мінування, яке згодом не підтвердилося. Німеччина, Євросоюз, США та низка інших країн різко засудили дії Білорусі, звинувативши її владу в державному тероризмі, і закликали до негайного звільнення Протасевича і Сапеги.

Після інциденту з літаком Ryanair Великобританія і Франція призупинили дозвіл на польоти білоруської державної авіакомпанії "Бєлавіа", Литва перестала приймати літаки з Білорусі, а Європейська Рада заборонила польоти "Бєлавіа" в усі країни ЄС. В Євросоюзі в рамках неформальної зустрічі глав МЗС домовилися про введення нових санкцій щодо білоруського режиму. Україна  припинила авіасполучення з Білоруссю і закрила для її літаків свій авіапростір.

Також європейські авіакомпанії, зокрема французька Air France, латвійська airBaltic, нідерландська KLM, скандинавська SAS, угорська Wizz Air, німецька Lufthansa, фінська Finnair, відмовилися від використання білоруського повітряного простору.

Читайте також: США оголосили про відновлення санкцій проти білоруських держкомпаній

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