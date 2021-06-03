З синцями на зап'ястках: Протасевича показали на ТБ Білорусі

В ефірі білоруського державного телеканалу ОНТ ввечері у четвер, 3 червня, показали півторагодинну розмову із затриманим у Мінську після примусової посадки літака Ryanair колишнім головним редактором Telegram-каналу Nexta Романом Протасевичем.

У розмові він заявив, що визнає провину в організації масових несанкціонованих акцій в Білорусі, розкритикував членів опозиційної Координаційної ради для передачі влади, зокрема одну з лідерів білоруської опозиції Світлану Тихановську. Крім того, Протасевич ствердно відповів на запитання ведучого про повагу до правлячого в країні Олександра Лукашенка.

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Підозри у тортурах над Протасевичем

Білоруський правозахисний центр "Вясна" назвав кадри зі свідченнями блогера такими, що були зроблені під тиском. Сказане Протасевичем є "чистою пропагандою, під якою немає жодної правдивої основи", - зазначив керівник "Вясни" Олесь Беляцький.

Батько Протасевича заявив інформагентству AFP, що на опозиційного блогера вплинули за допомогою тортур. "Те, що каже Роман, - це результат його залякування, результат постійного психологічного, фізичного насильства над ним", - зазначив батько.

Помічник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановскої Франак Вячорка також висловив впевненість в тому, що дати свідчення Протасевич був змушений під тортурами. Півторагодинним знущанням над заарештованим перед камерами назвав те, що відбувалося на екрані, в пості у соцмережі Facebook депутат Європарламенту від німецької партії Зелені Сергій Лагодинський (Sergey Lagodinsky).

Інтернет-видання "Наша нива" опублікувало у своєму Telegram-каналі скріншот відеозапису інтерв'ю, на якому показаний момент, коли Протасевич плаче. При цьому він закриває обличчя долонями, а на його зап'ястках видно синці.

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Посадка лайнера Ryanair в Мінську і санкції ЄС

Білоруська влада 23 травня змусила сісти у Мінську лайнер авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. Це було зроблено під приводом повідомлення про мінування лайнера, однак після посдаки у салоні літака були затримані двоє пасажирів - Роман Протасевич і його супутниця, громадянка Росії Софія Сапега.

Через дії влади Білорусі лідери країн Євросоюзу 24 травня погодили запровадження додаткових санкцій, які передбачають, крім іншого, заборону на використання повітряного простору та аеропортів ЄС білоруськими авіалініями. Європейський авіарегулятор закликав авіакомпанії ЄС уникати польотів над територією Білорусі.

Глави МЗС країн Великої сімки і верховний представник ЄС із зовнішньої політики засудили арешт Протасевича. Колишній співголова німецьких Зелених, глава парламентського комітету з транспорту і цифрової інфраструктури Джем Ездемір (Cem Özdemir) взяв шефство над затриманим в аеропорту Мінська блогером.