Якщо Білорусь дозволить "ЛНР" допитати Протасевича, це буде кінцем перемовин в Мінську - Арестович

Якщо білоруська влада допустить для допиту до затриманого журналіста та активіста Романа Протасевича представників так званої "ЛНР", це означатиме, що Мінськ більше не буде майданчиком для переговорів Тристоронньої контактної групи по Донбасу (ТКГ). Про це у вівторок, 2 червня, заявив речник української делегації в ТКГ та радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Якщо це фактично станеться, це означатиме одне - Лукашенко більше не може бути посередником, надавати Мінськ як майданчик для перемовин", - сказав Олексій Арестович, передає BBC News Україна. За його словами, ТКГ зможе знайти інший майданчик для переговорів, навіть коли закінчаться карантинні обмеження.

27 травня так звана "генеральна прокуратура" самопроголошеної "ЛНР" повідомила про порушення кримінальної справи стосовно Протасевича. Йому закидають участь у визнаній в "ЛНР" терористичній організації - полку "Азов", застосування у збройному конфлікті засобів, заборонених міжнародними договорами, зброї масового ураження та вчинення геноциду.

Після цього правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "слідчі" з "ЛНР" можуть допитати Протасевича. "В Донбасі порушено кримінальну справу за цими персоналіями. На що я сказав президенту Путіну... що, якщо у них будуть питання до них, - ласкаво просимо до нас, будь ласка, поставте їм питання, тому що людей вбивали вони там, на Донбасі", - заявив Лукашенко в ефірі каналу "Білорусь 1".

Затримання Протасевича в Мінську

Романа Протасевича, який є колишнім головним редактором Telegram-каналів Nexta і "Білорусь головного мозку", затримали в Мінську 23 травня. Його зняли з літака, який здійснив екстрену посадку в Мінську, оскільки білоруські авіадиспетчери інформували про потенційну загрозу на борту лайнера. Днями Протасевич був переведений до слідчого ізолятора КДБ Білорусі.