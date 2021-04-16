Меркель і Макрон нагадали про обов'язок обох сторін втілити "Мінськ"

Під час відеоконференції за участі канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) та президентів України і Франції Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона у п'ятницю, 16 квітня, обговорювали насамперед безпекову ситуація на Донбасі та на українсько-російському кордоні. Про це йдеться у повідомленні речника німецького уряду Штеффена Зайберта (Steffen Seibert) за підсумками відеоконференції, опублікованому на сайті канцлерки.

Учасники переговорів "поділяли стурбованість через нарощування російських військ на кордоні з Україною та у незаконно анексованому Криму", йдеться у повідомленні. Меркель, Макрон та Зеленський вимагають від Росії припинити посилювати війська біля України, щоб досягти деескалації ситуації.

Меркель та Макрон наголосили на необхідності повного втілення мінських домовленостей обома сторонами протистояння на Донбасі, а також заявили, що "Німеччина і Франція й надалі докладатимуть зусиль у "нормандському форматі".

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Нагадаємо, Володимир Зеленський за підсумками переговорів з Макроном і Меркель повідомив про наближення нового саміту "нормандської четвірки" (за участі лідерів Німеччини, Франції, України та Росії. - Ред.). Також Зеленський заявив, що 19 квітня відбудеться зустріч зовнішньополітичних радників лідерів "нормандської четвірки" для обговорення низки питань, зокрема так званих "кластерів", які, за словами Зеленського, мають стати покроковим виконанням мінських угод.

Останніми тижнями відносини між Україною та РФ загострилися через ескалацію ситуації на Донбасі та нарощування Росією своєю військової присутності у Криму та поблизу українського кордону. США і європейські країни неодноразово висловлювали стурбованість з приводу переміщення російських військ біля кордону з Україною.