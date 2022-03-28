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Олексій Арестович - український політик, у минулому - актор.
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Якщо Олександр Лукашенко дозволить допитати Романа Протасевича представниками "ЛНР", де його обвинувачують в участі у воєнних діях, Мінськ не зможе виступати посередником для переговорів ТКГ, заявив Олексій Арестович.