Олексій Арестович

Київ каже про відсутність прогресу на переговорах ТКГ

Київ запропонував ОРДЛО обміняти важкохворих українців, яких тримають у тюрмах на тимчасово окупованих територіях. Прогресу на засіданні ТКГ з цього питання, а також підтвердження припинення вогню, не досягли.