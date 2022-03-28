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Олексій Арестович

Олексій Арестович - український політик, у минулому - актор.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олексій Арестович". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматичхно за допомогою ключових слів.

Офіс Зеленського про місяць війни: російський план нападу провалився

Офіс Зеленського про місяць війни: російський план нападу провалився 28.03.2022

Україна продовжує відбивати напад російських військ, який почався 24 лютого. Про те, яка склалась ситуація на фронті після понад місяць війни, - в інтерв’ю DW з радником Офісу президента України Олексієм Арестовичем.

Зеленський обіцяє вчасні пенсії та тимчасове житло переселенцям

Зеленський обіцяє вчасні пенсії та тимчасове житло переселенцям 25.03.2022

Росія 30-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями п'ятниці, 25 березня.
ОПУ: Києву та Харкову наразі не загрожує наступ РФ

ОПУ: Києву та Харкову наразі не загрожує наступ РФ 17.03.2022

Російська армія найближчим часом не намагатиметься захопити Київ. Наразі поблизу столиці тривають локальні бої тактичного значення, заявив радник керівника ОПУ Олексій Арестович.
Донбас: Київ показує сліди обстрілів, сепаратисти кажуть про звільнені села

Донбас: Київ показує сліди обстрілів, сепаратисти кажуть про "звільнені" села 13.03.2022

В ОПУ заявляють, що на Донбасі українські війська стримують російські. Влада області продовжує евакуацію після нічних обстрілів. Сепаратисти заявляють про "звільнені" за допомогою Росії населені пункти.
Київ каже про відсутність прогресу на переговорах ТКГ

Київ каже про відсутність прогресу на переговорах ТКГ 09.06.2021

Київ запропонував ОРДЛО обміняти важкохворих українців, яких тримають у тюрмах на тимчасово окупованих територіях. Прогресу на засіданні ТКГ з цього питання, а також підтвердження припинення вогню, не досягли.

Якщо Білорусь дозволить ЛНР допитати Протасевича, це буде кінцем перемовин в Мінську - Арестович

Якщо Білорусь дозволить "ЛНР" допитати Протасевича, це буде кінцем перемовин в Мінську - Арестович 02.06.2021

Якщо Олександр Лукашенко дозволить допитати Романа Протасевича представниками "ЛНР", де його обвинувачують в участі у воєнних діях, Мінськ не зможе виступати посередником для переговорів ТКГ, заявив Олексій Арестович.
На засіданні ТКГ не змогли узгодити заяву щодо режиму припинення вогню

На засіданні ТКГ не змогли узгодити заяву щодо режиму припинення вогню 07.04.2021

На екстреному засідані ТКГ сторони підтвердили прихильність дотриманню режиму припинення вогню на Донбасі, але не змогли узгодити текст спільної заяви. Київ та Москва обмінюються звинуваченнями.