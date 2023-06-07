Знищення Каховської ГЕС: якими будуть наслідки для ЗСУ

У Херсонській області зруйновано Каховську ГЕС, внаслідок чого затоплені населені пункти нижче за течією Дніпра. DW - з оцінками експертів і політиків наслідків катастрофи для дій ЗСУ.

Каховської ГЕС більше не існує. Гребля прорвана, колосальні маси води вилилися вниз по Дніпру. Руйнування станції стало "новим виміром" у розв'язаній Росією війні проти України, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). Він не став безпосередньо покладати відповідальність на Росію, проте зазначив, що це вписується в те, як президент РФ Володимир Путін веде цю війну.

Незалежні експерти, так само, як і представники української сторони, абсолютно впевнені в тому, що Каховську ГЕС підірвали російські військові. DW про те, як техногенна катастрофа вплине на контрнаступ ЗСУ.

Найвразливіше місце ГЕС - машинний зал

У заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського немає жодних сумнівів у тому, хто підірвав ГЕС. "Об'єкт повністю контролювався військовими Російської Федерації, які вже дуже давно обмежили доступ туди цивільним фахівцям - громадянам України. Було зафіксовано, що там працювали російські інженерні війська, які завезли туди велику кількість закритого обладнання в ящиках - імовірно, вибухівки. Плюс характер пошкоджень, які видно на доступних відео та фото із супутників і дронів. Ну, немає в України таких озброєнь, щоб зруйнувати настільки потужну гідротехнічну споруду", - вказав він 6 червня в ефірі програми DW "Новости Шоу".

З такою оцінкою згоден і військовий експерт Юрій Федоров. Він вважає, що зруйнувати Каховську ГЕС можна було тільки вибухами ретельно продумано розташованої вибухівки. "Найвразливішим місцем вважався машинний зал цієї ГЕС. Що, власне, і сталося. Є всі підстави вважати, що вибухи були зроблені саме в цьому машинному залі", - зазначив Федоров, відповідаючи на запитання в ефірі програми Олександра Плющева і Тетяни Фельгенгауер Breakfast Show.

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Якими будуть наслідки для контрнаступу ЗСУ?

Що ж стосується наслідків прориву Каховської ГЕС з точки зору очікуваного українського контрнаступу, то ізраїльський аналітик Сергій Ауслендер в ефірі програми Breakfast Show висловив думку, що на планах ЗСУ це не позначиться.

"Регіон від Каховки і нижче на південь мені видавався вкрай малоперспективним напрямком, - каже ізраїльський військовий аналітик. - Усі події повинні будуть розвиватися вище - Запоріжжя, Донбас, може, на кордоні з Росією. Генштаб ЗСУ, звісно, тепер коригуватиме свої плани, але в принципі проможливість підриву цієї ГЕС говорили ще мало не рік тому. Тож я впевнений, що український генштаб враховував таку можливість у своїх планах", - пояснив експерт.

Прорив греблі Каховської ГЕС Фото: Ukrainian Presidential Office via AP/picture alliance

Росіяни ж підірвали греблю тому, припускає Ауслендер, що бачили в районі Херсона загрозу висадки українського десанту: "І ось, щоб припинити можливість висадки цього десанту, греблю і підірвали".

Аналогічної точки зору дотримується Юрій Федоров: "Дамбою Каховської ГЕС, як, напевно, припускали в Москві, могла перекидатися на лівий берег важка техніка. Тепер зведена до нуля перспектива форсування Дніпра, тому що на затоплений лівий берег висаджуватися зі скільки-небудь серйозною військовою технікою неможливо. Це створює можливість передислокувати якісь частини і з'єднання з Херсонської області в Запорізьку - туди, де очікуються головні події українського наступу. У цьому міг бути якийсь розрахунок".

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"У нас варіанту "не наступати" не існує", - заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк ведучим Breakfast Show, говорячи про наслідки для українського контрнаступу. Він посилається на консолідовану позицію українського суспільства, від 92 до 96 відсотків якого, за його словами, хоче справедливого фіналу війни. "Не існує компромісу, який би був прийнятий усередині України, не існує компромісу, який би був прийнятий нашими партнерами. Справедливий фінал - це відновити територію і суверенітет України", - уточнив Подоляк.

Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович також переконаний, що прорив Каховської ГЕС не вплине на плани українського контрнаступу. "У будь-якому разі форсування Дніпра - дуже складна операція, і основний розрахунок наш був звісно ж не там, - заявив він в ефірі програми DW "Новости Шоу". - Лівобережжя Херсона не було основним напрямком наступу, тому що форсування під вогнем, під ударами авіації це нерозв'язуване завдання. Наше командування на це не пішло б".

На думку Арестовича, головна мета, яку підривом ГЕС переслідувала Росія, полягала в тому, щоб "показати світовій спільноті, що ось, дивіться, до яких наслідків призводить український контрнаступ, давайте ж його зупиняти".