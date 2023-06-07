Пік розливу Каховського водосховища минув - "Укргідроенерго"

4 год. тому 4 год. тому

4 год. тому 4 год. тому

Пік розливу Каховського водосховища після руйнування гідроелектростанції (ГЕС) напередодні минув, стабілізація рівня води відбуватиметься протягом наступних чотирьох днів. Про це повідомив у середу, 7 червня, генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

Водночас він наголосив, що масштаби катастрофи залишаються надзвичайними. "Ми ще не знаємо весь характер руйнувань. Зруйновано станцію, автодорожній та залізничний переїзд. Це складний гідровузол, який треба відбудувати якнайшвидше після деокупації. І ми вже сьогодні пропрацьовуємо варіанти будівництва станції", - зазначив Сирота.

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Понад 1800 затоплених будинків і 1500 евакуйованих

Станом на ранок унаслідок розливу Каховського водосховища на правобережній Херсонщині затопило 1852 будинки, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Він зазначив, що протягом ночі надзвичайних подій не було.

За його словами, вночі почалося підтоплення Білозерської громади, "до якої вода вчора ще не дісталась".

По допомогу наразі звернулися 13 людей, серед яких п'ятеро жителів окупованого РФ лівобережжя Херсонської області. Станом на ранок евакуювали 1457 людей. "Зокрема з мікрорайону Корабел вивезли 1286 людей", - розповів Прокудін.

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Національна енергетична компанія "Укренерго" опрацьовує сценарії подальшої збалансованої роботи енергосистеми з урахуванням наслідків руйнування Каховської ГЕС. Зокрема, змінили режим роботи гідроелектростанцій, "щоб зменшити обсяг води, яка поступає в Каховське водосховище аби зменшити затоплення".

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