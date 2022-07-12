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Нова Каховка

Нова Каховка - місто в Україні, в Херсонській області. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Нова Каховка".

Нова Каховка була заснована 1952 року разом з початком будівництва Каховської ГЕС. До початку повномасштабної війни Росії проти України в 2022 році в місті проживало близько 45 тисяч людей. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматичхно за допомогою ключових слів.

Жертвами війни стали понад п'ять тисяч мирних українців

Жертвами війни стали понад п'ять тисяч мирних українців 12.07.2022

139-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події вівторка, 12 липня.

Навіщо Росія викрадає українців? Мирні мешканці в полоні окупантів (06.04.2022) 06.04.2022

Більше двох сотень мирних українців перебувають у російському полоні, нарахували правозахисники. З тимчасово окупованих територій людей силоміць вивозять в Росію чи так звані "ЛНР/ДНР". Скільки людей викрала РФ і чи можливо покарати за це Кремль?

Як у тимчасовій окупації живуть Херсон, Мелітополь, Каховка та Нова Каховка (09.03.2022) 09.03.2022

У тимчасово окупованих російськими військами містах України наразі поганий зв'язок. Однак DW вдалося поспілкуватися з мешканцями Херсону, Мелітополя, Каховки і Нової Каховки, аби дізнатися про настрої, гуманітарну ситуацію та побут людей на місцях.

Нова Каховка вийшла на проукраїнський мітинг (06.03.2022) 06.03.2022

У тимчасово окупованій російськими військами Новій Каховці на Херсонщині центральними вулицями пройшла багатотисячна хода на підтримку України, повідомили в Центрі стратегічних комунікацій. Дивіться відео з місця подій!
Російська армія окупувала частину Херсонської області України - ХОДА

Російська армія окупувала частину Херсонської області України - ХОДА 24.02.2022

Російські війська захопили всі державні структури в Генічеському районі, заявили в Херсонській ОДА. Повідомляється про військову техніку в місті Нова Каховка та захоплення Каховської ГЕС.