Нова Каховка - місто в Україні, в Херсонській області. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Нова Каховка".

Нова Каховка була заснована 1952 року разом з початком будівництва Каховської ГЕС. До початку повномасштабної війни Росії проти України в 2022 році в місті проживало близько 45 тисяч людей. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматичхно за допомогою ключових слів.