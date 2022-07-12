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Нова Каховка - місто в Україні, в Херсонській області. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Нова Каховка".
Нова Каховка була заснована 1952 року разом з початком будівництва Каховської ГЕС. До початку повномасштабної війни Росії проти України в 2022 році в місті проживало близько 45 тисяч людей. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматичхно за допомогою ключових слів.
Більше двох сотень мирних українців перебувають у російському полоні, нарахували правозахисники. З тимчасово окупованих територій людей силоміць вивозять в Росію чи так звані "ЛНР/ДНР". Скільки людей викрала РФ і чи можливо покарати за це Кремль?
У тимчасово окупованих російськими військами містах України наразі поганий зв'язок. Однак DW вдалося поспілкуватися з мешканцями Херсону, Мелітополя, Каховки і Нової Каховки, аби дізнатися про настрої, гуманітарну ситуацію та побут людей на місцях.