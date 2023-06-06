"Для відновлення Каховської ГЕС потрібно п'ять років"

Що саме сталося з Каховською ГЕС і дамбою внаслідок підриву і які наслідки це матиме? Інтерв'ю DW з генеральним директором "Укргідроенерго" Ігорем Сиротою.

DW: Пане Сирота, яка наразі актуальна ситуація на Каховській ГЕС? З якою швидкістю продовжує стікати вода з Каховського водосховища у пониззя Дніпра?

Ігор Сирота: Каховська ГЕС була підірвана вночі, о 2.50 (у ніч на 6 червня. - Ред.). З цього часу почалося спрацювання Каховського водосховища, і зараз ми спостерігаємо падіння рівня там рівня води зі швидкістю 20 см на годину. Проран (вільна частина русла річки, призначена для пропуску води при будівництві гідротехнічної споруди. - Ред.) розширюється, бо йде підмив станції з трьох боків. Вже половина станції під водою, а друга половина сповзає у воду і прорив збільшується, тому витік водосховища збільшуватиметься.

За тими розрахунками, які ми провели, розуміємо, що протягом чотирьох днів Каховське водосховище буде спрацьоване до нуля. Якщо дамба повністю не зруйнована, то може залишитися три метри води у водосховищі. Однак це ми побачимо через два-три дні. Проте, ми розуміємо, що, скоріш за все, гребля зруйнована вщент і водосховище спрацює повністю.

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Ви моделювали кілька сценаріїв розвитку подій на Каховській ГЕС після її окупації Росією. Реальністю став один з найгірших сценаріїв? Чи змодельовані наслідки того, що відбулося?

Ми розглядали різні сценарії і наслідки. Але ми не уявляли, що Росією буде застосований саме цей - найгірший, крайній сценарій. Навіть фашисти під час Другої світової війни, які підривали Запорізьку ГЕС, підірвали лише греблю, а не саму станцію. А російські окупанти зірвали і греблю, і станцію.

Ми прораховували. Тому відразу після того, як стався підрив, населення було відразу поінформоване, що підтоплення буде максимально протягом 5 годин. Це була можливість людям виїхати з понад 35 сіл максимального затоплення.

Мешканці Херсона про підрив Каховської ГЕС To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Однак окрім тієї катастрофи, яка буде, додалася інша - на Каховській ГЕС і у турбінах, і у трансформаторах знаходилося мастило. І максимально в запасі було 450 тонн. І яка кількість мастила вилилася з турбін і трансформаторів, ми не знаємо, але це понад 150 тонн, які уже потрапили в річку. Що буде з іншим мастилом, ми побачимо. Воно десь осідає, але йде великий промив, тому важко спрогнозувати, де саме воно залишиться, але основна кількість йтиме в Чорне море.

Ви давали попередню інформацію, що Каховська ГЕС була підірвана зсередини, з машинної зали. На чому базуються ваші дані, адже Україна не контролювала ГЕС? Станцію вже не відновити?

Ми маємо знімки і відео, які нам дають військові. Ми розуміємо, що відбувається зі станцією і бачимо динаміку, як іде вода. Спочатку станція була підірвана з одного боку і був проран, потім машинна зала посередині, потім споруда почала нахилятися і йти під воду. Станція зруйнована повністю, як ми бачимо сьогодні.

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Коли буде спрацьоване Каховське водосховище в нуль, чи можна буде полагодити греблю і як швидко, аби знову його наповнити хоч мінімально?

Ми провели термінову нараду з проєктним інститутом "Укргідропроєкт", з фахівцями і готуємо рішення, що потрібно буде для відновлення греблі: які механізми потрібні будуть, які матеріали, скільки часу нам буде потрібно, щоб якомога швидше перекрити греблю, щоб потім з верхніх водосховищ, де ми зараз будемо максимально накопичувати воду, аби можна було спрацювати і наповнити Каховське водосховище. Протягом трьох-чотирьох днів проєктний інститут розробить попередні проєктні рішення, щоб перекрити спрацювання Каховського водосховища. Бо, в першу чергу, треба забезпечити водою населення, а потім паралельно виконувати технічні завдання для побудови нової станції. Після деокупації буде перекрито Каховське водосховище до відновлення необхідного рівня води та розпочато будівництво нової гідроелектростанції на тому ж місці.

Наслідки руйнування Каховської ГЕС в регіоні Фото: Evgeniy Maloletka/AP/picture alliance

Чи дозволяє безпекова ситуація проводити оперативно ремонтні роботи, адже лівобережна частина Херсонщини окупована?

Ми розуміємо, що поки не буде деокупована сторона берега до Каховки, ми нічого не зможемо там зробити, а окупанти тим більше нічого не робитимуть, тому що, вони досягнули того, чого хотіли.

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Що зараз, за вашими даними, відбувається з евакуацією населення на окупованій частині поблизу ГЕС?

Херсонська обласна військова адміністрація інформувала людей про небезпеку і на ту, окуповану, сторону та вказувала, що часу мало і потрібно евакуйовуватся. Там, з того боку, заміновані береги, і ми знаємо, що під затоплення потрапили їхні ж військові, які гинуть через це. Вони там рили фортифікаційні споруди, окопи, але де і які саме ми не знаємо. А від цього залежить, який саме буде розлив води. Можливо, через це постраждає більше сіл. Ліва частина Херсонщини внизу потерпатиме набагато більше, ніж права.

Зважаючи на ваші розрахунки швидкості розливу води та її кількості, чи досягне ця хвиля окупованого Криму?

Крим вже буде без води, це вже зрозуміло - з Каховського водосховища води вони вже не візьмуть. До Криму розлита вода не дійде, звичайно, бо там є межа затоплення. За нашим моделюванням, найкритичнішим є підтоплення 75 сіл повністю зі усіх сторін. За такої картини точно буде підтоплено 35 населених пунктів. У районі Херсона рівень води підніметься до трьох метрів.

Чи є в цій зоні розливу критичні захоронення, могильники?

Це питання не піднімалося на нарадах.

Чи впливає руйнуванні Каховської ГЕС на роботу каскаду водосховищ і ГЕС, які є в Україні?

Каховська ГЕС не працює з жовтня 2022 року і жодним чином на енергомережу України і роботу каскаду в енергетичному плані не впливає.

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Чи впливає спустошення Каховського водосховища на безпеку Запорізької АЕС, яка теж наразі окупована російськими військовими?

Моделювання такі є. ЗАЕС має свої водосховища для охолодження реакторів. Ці водосховища невеликі, але підпитуються з Дніпра. На сьогодні, враховуючи, що ЗАЕС не працює і не потребує охолодження, то розуміймо, що якийсь період часу, місяць-два, це не матиме критичного значення. Але якщо води у Каховському водосховищі не буде тривалий час, в охолоджувачах рівень води почне знижуватися. Але це не проблема сьогоднішнього дня. При цьому там є забори води цих охолоджуючих водосховищ ЗАЕС, і ми не знаємо, що в головах у російських окупантів, чи не піднімуть вони їх завтра.

Чи можна хоча б теоретично підрахувати збитки від знищення Каховської станції?

На сьогоднішній день, щоб побудувати таку станцію потрібно мінімум 800 мільйонів євро. Ідеться і про станцію, і про мостовий перехід, і про залізничну колію. Пошкоджена також і система шлюзування. Тобто ішлося про цілу інфраструктуру, і разом це не менше мільярда євро. Але найголовніше - щоб все відновити, потрібен час: щонайменше п'ять років.