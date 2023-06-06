Підрив Каховської ГЕС: у Дніпро вилилися тонни мастила

150 тонн машинного мастила вилилося у Дніпро з приміщень Каховської ГЕС, підірваної росіянами. Є загроза подальшого витоку ще понад 300 тонн.

Внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС у Дніпро потрапило щонайменше 150 тонн машинного мастила, є ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн, повідомляється на сайті президента України Володимира Зеленського.

Вранці у вівторок, 6 червня, президент провів екстрене засідання Ради національної безпеки і оборони у зв'язку з катастрофою. "Членам РНБО розповіли, що близько 2:50 ворог здійснив внутрішній підрив конструкцій Каховської ГЕС. Негайно було поінформовано всі надзвичайні служби та військових. У зоні підтоплення опинилося 80 населених пунктів", - йдеться у повідомленні. Під час засідання були дані доручення про евакуацію цивільних із зон ризику та забезпечення питною водою населених пунктів, які залежать від Каховського водосховища.

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"Учасники засідання погодили комплекс міжнародних заходів, серед яких - скликання засідання Ради Безпеки ООН, звернення до міжнародних природоохоронних організацій, до Міжнародного кримінального суду, оскільки такі дії росіян містять явні ознаки порушення Женевської конвенції", - повідомили у пресслужбі Офісу президента за підсумками засідання РНБО.

СБУ відкрила провадження за воєнний злочин і екоцид

Тим часом у Службі безпеки України у вівторок повідомили про відкриття у зв'язку з підривом дамби Каховської гідроелектростанції кримінального провадження за статтями 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 441 (екоцид) Кримінального кодексу.

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"Підірвавши греблю Каховської ГЕС, Російська Федерація остаточно довела, що є загрозою для всього цивілізованого світу. Адже лише справжня держава-терорист може влаштувати техногенну й екологічну катастрофу такого рівня. І вона обов’язково за це відповість - і на полі бою, і в міжнародних судах. Наше завдання - притягнути до відповідальності не лише верхівку путінського режиму, але й рядових виконавців злочинів", - наголосив голова СБУ Василь Малюк.