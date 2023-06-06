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Данілов назвав підрозділ армії РФ, що підірвав Каховську ГЕС

Валерій Сааков
47 хв. тому

Підривом Каховської ГЕС війська РФ хочуть завадити українському контрнаступу, вважає Данілов. Україна не має жодного стосунку до руйнування греблі, запевнив очільник РНБО.

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Данілов звинуватив РФ у підриві Каховської ГЕС
Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов (л.)Фото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

Секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) України Олексій Данілов звинуватив військових 205-ї мотострілецької бригади збройних сил Росії у підриві Каховської гідроелектростанції. Про це Данілов заявив у вівторок, 6 червня, в ефірі національного телемарафону.

"Саме вони перебували та контролювали ситуацію до 2:50 сьогоднішнього дня - того моменту, коли вони здійснили цей підрив. Це терористичний акт не лише проти нашої країни, а й проти всього світу... Наслідки цієї катастрофи будуть вкрай складними", - зазначив секретар РНБО, якого цитує "Інтерфакс-Україна".

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Таким чином Данілов підтвердив попередні повідомлення оперативного командування "Південь" про те, що теракт на Каховській ГЕС скоїла сама 205-та мотострілецька бригада РФ.

Данілов спростував звинувачення Кремля в бік України

Водночас керівник РНБО запевнив, що Україна не має жодного стосунку до підриву Каховської ГЕС, у чому її раніше цього дня звинуватив Кремль. "Ми не маємо жодного стосунку до підриву (станції - Ред.), хоч би що там "на Кремлі" розповідали", - заявив Данілов, коментуючи слова речника російського президента Дмитра Пєскова про те, що Україна нібито сама влаштувала "диверсію" на Каховській ГЕС.

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За словами секретаря РНБО, такі звинувачення з боку РФ є не більше ніж спробою зняти з себе відповідальність за теракт і виправдати власні воєнні невдачі. "Вони захлинаються від злості, тому що не можуть вирішити питання військовим шляхом. Вигадують зараз різну нісенітницю, яка не має жодного підтвердження. По-перше, і на жаль, ГЕС була під контролем російських окупантів із березня минулого року, тому мені складно сказати, про що говорить ця людина (Пєсков. - Ред.). Я вже звик, що ця людина з вусами розповідає якусь нісенітницю, щоб виправдати агресію, яку вони чинять стосовно нашої країни. По-друге, нам було відомо, що восени минулого року вони робили там "закладки", й саме зараз вони вирішили їх використати, щоб завадити нашому контрнаступу", - сказав Данілов, цитують "Українські новини".

При цьому він запевнив, що це їм не допоможе, Україна звільнить всі свої землі.

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Нагадаємо, раніше цього дня президент Володимир Зеленський скликав екстрене засідання РНБО через надзвичайну ситуацію, яка склалася через підрив греблі Каховської ГЕС і руйнівних наслідків унаслідок цього, насамперед у вигляді загрози підтоплення міста Херсон та десятків інших населених пунктів.

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