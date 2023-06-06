Данілов назвав підрозділ армії РФ, що підірвав Каховську ГЕС

Секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) України Олексій Данілов звинуватив військових 205-ї мотострілецької бригади збройних сил Росії у підриві Каховської гідроелектростанції. Про це Данілов заявив у вівторок, 6 червня, в ефірі національного телемарафону.

"Саме вони перебували та контролювали ситуацію до 2:50 сьогоднішнього дня - того моменту, коли вони здійснили цей підрив. Це терористичний акт не лише проти нашої країни, а й проти всього світу... Наслідки цієї катастрофи будуть вкрай складними", - зазначив секретар РНБО, якого цитує "Інтерфакс-Україна".

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Таким чином Данілов підтвердив попередні повідомлення оперативного командування "Південь" про те, що теракт на Каховській ГЕС скоїла сама 205-та мотострілецька бригада РФ.

Данілов спростував звинувачення Кремля в бік України

Водночас керівник РНБО запевнив, що Україна не має жодного стосунку до підриву Каховської ГЕС, у чому її раніше цього дня звинуватив Кремль. "Ми не маємо жодного стосунку до підриву (станції - Ред.), хоч би що там "на Кремлі" розповідали", - заявив Данілов, коментуючи слова речника російського президента Дмитра Пєскова про те, що Україна нібито сама влаштувала "диверсію" на Каховській ГЕС.

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За словами секретаря РНБО, такі звинувачення з боку РФ є не більше ніж спробою зняти з себе відповідальність за теракт і виправдати власні воєнні невдачі. "Вони захлинаються від злості, тому що не можуть вирішити питання військовим шляхом. Вигадують зараз різну нісенітницю, яка не має жодного підтвердження. По-перше, і на жаль, ГЕС була під контролем російських окупантів із березня минулого року, тому мені складно сказати, про що говорить ця людина (Пєсков. - Ред.). Я вже звик, що ця людина з вусами розповідає якусь нісенітницю, щоб виправдати агресію, яку вони чинять стосовно нашої країни. По-друге, нам було відомо, що восени минулого року вони робили там "закладки", й саме зараз вони вирішили їх використати, щоб завадити нашому контрнаступу", - сказав Данілов, цитують "Українські новини".

При цьому він запевнив, що це їм не допоможе, Україна звільнить всі свої землі.

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Нагадаємо, раніше цього дня президент Володимир Зеленський скликав екстрене засідання РНБО через надзвичайну ситуацію, яка склалася через підрив греблі Каховської ГЕС і руйнівних наслідків унаслідок цього, насамперед у вигляді загрози підтоплення міста Херсон та десятків інших населених пунктів.