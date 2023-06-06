ЗСУ: Підрив Каховської ГЕС не зупинить наступ

Війська РФ підірвали Каховську ГЕС через страх наближення українських Збройних сил, вважають в ЗСУ. В РНБО заявили, що "жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав".

3 год. тому 3 год. тому

3 год. тому 3 год. тому

Підрив російськими військами Каховської гідроелектростанції (ГЕС) не зупинить наступу українських військових, заявили в управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України (ЗСУ).

"Україна забезпечена всіма необхідними плавзасобами та понтонно-мостовими переправами для форсування водних перешкод. Підступні дії противника, які створюють соціальну та економічну кризу, не зупинять Сили оборони України, які готові звільнити окуповані території", - йдеться в повідомленні страткому в Telegram у вівторок, 6 червня.

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Там переконані, що росіяни підірвали станцію через свій страх перед українською армією, яка пройшла "повноцінну підготовку та укомплектована новітніми зразками озброєння та військової техніки країн партнерів". "Успіхи Сил оборони України у здійсненні наступальних дій свідчать про неспроможність противника протистояти професійним військовим", - заявили в страткомі.

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Розвідка: Підрив ГЕС - ознака паніки путінського режиму

У Головному управлінні розвідки міністерства оборони України назвали підрив Каховської ГЕС "ознакою паніки путінського режиму та намаганням ускладнити дії українських сил безпеки та оборони".

"Він стане вагомим доказом на міжнародному трибуналі, який безсумнівно очікує на кожного причетного до здійснення воєнних злочинів на території України", - наголосили в українській розвідці.

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РНБО: Росіяни не зупинять звільнення України, час якого настав

Президент України Володимир Зеленський провів екстрене засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо ситуації на Каховській ГЕС.

"Учасники засідання погодили комплекс міжнародних заходів, серед яких - скликання засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, звернення до міжнародних природоохоронних організацій, до Міжнародного кримінального суду, оскільки такі дії росіян містять явні ознаки порушення Женевської конвенції", - повідомляє Офіс президента України.

Секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками засідання наголосив, що "жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав".

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