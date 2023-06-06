РФ підірвала Каховську ГЕС для перепон наступу ЗСУ - Подоляк

Росія підірвала дамби Каховської гідроелектростанції (ГЕС) з метою протидії наступу Збройних сил України (ЗСУ), вважає радник керівника Офісу президента України (ОПУ) Михайло Подоляк.

"Ціль терористів очевидна - створити перепони для наступальних дій ЗСУ, перехопити на певний час ініціативу, налякати глобальні спільноти, зменшити інструментальну підтримку України. Це вкотре підтверджує, що Кремль мислить не стратегічно, а короткостроковими ситуативними перевагами. Але наслідки вже катастрофічні", - йдеться в його коментарі, наданому DW.

"Розміняли Крим на стримання наступу ЗСУ"

Подоляк називає підрив "ретельно продуманим актом тероризму". "Вода у водосховищі стрімко падає, близько 15 сантиметрів за годину. За п'ять годин вода сягне критичного рівня. Мешканці навколишніх населених пунктів - а це тисячі чи навіть десятки тисяч людей - підлягають терміновій евакуації. Сотні будинків та господарств будуть затоплені. В режимі онлайн відбувається глобальна екологічна катастрофа - тисячі тварин та екосистем будуть знищені у найближчі години", - наголошує він.

При цьому в Офісі президента України Володимира Зеленського зауважують, що підривом ГЕС росіяни "зумисно нанесли удар по мешканцях окупаційного Криму". "Розміняли їх на певні можливості стримати наступ. Півострів на довгі роки може залишитися без водопостачання", - пояснює Подоляк.

Росію треба визнати державою-терористкою

На його переконання, після підриву ГЕС міжнародна спільнота має терміново визнати Росію державою-терористом. "Росіяни продемонстрували, що воюють виключно і свідомо терористичними технологіями. Світ укотре опинився на межі ядерної катастрофи, адже Запорізька АЕС втратила джерело охолодження. І ця небезпека тепер швидко наростає, що на думку росіян має налякати європейські спільноти і дещо зменшити допомогу Україні. І знову ж таки загальмувати контрнаступ", - наголосив Подоляк.

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