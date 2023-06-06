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Підрив Каховської ГЕС може негативно вплинути на ЗАЕС

Анастасія Шепелева
50 хв. тому

Як повідомили в "Енергоатомі", стрімке зниження рівня води в Каховському водосховищі є додатковою загрозою для роботи Запорізької АЕС, окупованої РФ.

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Окупована росіянами Запорізька АЕС в Енергодарі
Окупована росіянами Запорізька АЕС в ЕнергодаріФото: Erik Romanenko/Tass/dpa/picture alliance

Підрив військами РФ Каховської гідроелектростанції (ГЕС) може мати негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), проте ситуація контрольована. Про це заявили в національній атомній енергогенеруючій компанії (НАЕК) "Енергоатом" у вівторок, 6 червня.

Загрозою для ЗАЕС, окупованої росіянами, є стрімке зниження рівня води в Каховському водосховищі внаслідок підриву. "Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС", - пояснили в "Енергоатомі".

Ситуація контрольована

У компанії запевнили, що наразі станційний ставок-охолоджувач наповнений: "Станом на 8:00 ранку рівень води становить 16,6 метра, і цього достатньо для потреб станції".

На даний час ситуація на ЗАЕС під контролем, український персонал моніторить усі показники, додали в "Енергоатомі".

За ситуацією на ЗАЕС стежить Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). Експерти агентства констатують, що поки безпосереднього ризику для ядерної безпеки атомного об'єкта немає.

Близько 16 тисяч людей - в зоні лиха

У ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА), близько опівдня вода дістане критичного рівня, тож в регіоні почали евакуацію населення з небезпечних районів.

Як повідомив голова ОВА  Олександр Прокудін в ефірі національного телемарафону, близько 16 тисяч людей опинилися в зоні стихійного лиха на правобережжі Херсонщини. Їх вивозитимуть автобусами до Херсона, далі до Миколаєва і звідти до Хмельницького, Одеси, Кропивницького, Києва та інших міст України. О 12:00 на залізничному вокзалі з Херсона вирушить евакуаційний потяг до Миколаєва.

Станом 07:30 ранку, за даними Прокудіна, повністю або частково затоплені такі населені пункти: Тягинка, Львове, Одрадокам'янка Бериславського району, Іванівка, Микільське Токарівка, Понятівка, Білозерка, мікрорайон Острів Херсона Херсонського району.

У зв'язку з інцидентом президент України Володимир Зеленський скликав екстрене засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

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