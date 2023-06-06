Російські війська підірвали Каховську ГЕС - ЗСУ

Війська РФ підірвали Каховську гідроелектростанцію, заявили в ЗСУ. Населення евакуюють з небезпечних районів, бо за кілька годин вода дістанеться критичного рівня. Зеленський збирає екстрене РНБО.

Російська війська здійснили підрив Каховської гідроелектростанції (ГЕС), повідомляє зранку вівторка, 6 червня, оперативне командування Збройних сил України "Південь".

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що близько опівдня вода дістане критичного рівня.

Мешканців небезпечних районів евакуюють

У регіоні розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів. Прокудін попросив місцевих зібрати документи й речі першої необхідності та чекати евакуаційний автобус.

"Окремо звертаюся до мешканців Лівого берега (окупованого РФ. - Ред.): прошу зробити все можливе, аби убезпечити себе та врятувати своє життя. Негайно покиньте небезпечну територію", - закликав він у відеозверненні.

У міністерстві внутрішніх справ (МВС) України назвали перелік населених пунктів, яким загрожує підтоплення: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон - острів Корабел.

"Рівень води піднімається і всім, хто знаходиться у зоні небезпеки необхідно: вимкнути всі електроприлади, взяти документи і речі першої необхідності, подбати про близьких і домашніх улюбленців, виконувати інструкції рятувальників та поліцейських", - зазначили в МВС.

Зеленський скликає екстрене РНБО

Президент України Володимир Зеленський скликав екстрене засідання Ради національної безпеки та оборони, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав прорив греблі екоцидом і воєнним злочином. "Росіяни відповідатимуть за можливе позбавлення питної води людей на Півдні Херсонщини та в Криму, можливе знищення частини населених пунктів та біосфери. Також їхні дії несуть загрозу для Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС)", - пояснив він.

Підривом ГЕС Росія може прикривати свій відступ - ISW

Зеленський ще в жовтні заявляв про замінування росіянами дамби Каховської ГЕС.

"Дамба цієї ГЕС утримує обсяг близько 18 мільйонів кубічних метрів води. Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Сотні тисяч людей можуть постраждати", - попереджував він. Унаслідок підриву дамби частина півдня України також може залишитись без води, а ЗАЕС - без охолодження.

Тоді ж аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) казали, що підривом Каховської ГЕС росіяни можуть прикрити відхід із правого берега Дніпра та затримати просування українських військ через цю річку.

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