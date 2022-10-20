  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Енергетична криза
Каховська ГЕС під окупацією російських солдатів
Російські солдати на Каховській ГЕСФото: AP/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

ISW: Росія може прикрити відступ атакою на Каховську ГЕС

Євгенія Наконечна
5 год. тому

Інститут вивчення війни припускає, що війська РФ завдадуть удару по Каховський ГЕС, у якому звинуватять Україну, щоби відволікти увагу від свого відходу з правого берегу Дніпра.

https://p.dw.com/p/4IRss

Російська влада, ймовірно, створює інформаційні умови, щоби виправдати запланований російський відступ та значні втрати території в Херсонській області, йдеться в звіті американського Інституту дослідження війни (ISW), опублікованому в ніч на четвер, 20 жовтня.

Аналітики вважають, що російські війська готують інформаційне поле для атаки під "фальшивим прапором" (нібито зі сторони Збройних сил України. - Ред.) на Каховську ГЕС, щоби прикрити відхід із правого берега Дніпра та затримати просування українських військ через цю річку.

18 жовтня командувач військами РФ в Україні Сергій Суровікін заявив про начебто отриману інформацію щодо наміру Києва завдати удару по греблі Каховської гідроелектростанції (ГЕС), що спричинить руйнівну повінь у Херсонській області. Ставленик окупаційної адміністрації Херсонщини Володимир Сальдо повторив цю заяву і звинуватив ЗСУ в планах завдати удару по греблях, розташованих вгору за течією.

"Ймовірно, російська влада прагне поширити попередження про уявний український удар по Каховській ГЕС, щоби створити інформаційні умови для руйнування греблі російськими силами та покласти на Україну відповідальність за подальшу шкоду і загибель людей", - вважають американські експерти. На думку ISW, такі дії Кремль може використати, щоби відволікти від новин про третій принизливий відступ збройних сил РФ.

Читайте також: Австрійський полковник: Росія може залишити Херсон

Тим часом військова розвідка міністерства оборони Великобританії у своєму щоденному звіті від 20 жовтня також звертає увагу на заяву Суровікіна про "важку ситуацію на Херсонщині" та необхідність евакуації людей. У відомстві зауважують, що негативні новини про війну в Україні від російського військового керівництва є "вкрай незвичними". На їхню думку, вони можуть свідчити про те, що російська влада серйозно розглядає масштабне відведення своїх сил із району на захід від Дніпра.

Оскільки всі постійні мости були серйозно пошкоджені, Росія, швидше за все, покладатиметься на тимчасовий баржевий міст, який вона звела біля Херсона останніми днями, та понтонні переправи, які продовжують працювати в кількох місцях. 

Читайте також:"Перспективи російських військ на правобережжі Херсонщини - знищення або полон" 

Що відбувається в Херсоні: "псевдовлада" евакуює мешканців

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Ліз Трасс

Прем'єрка Великобританії Ліз Трасс подала у відставку

Політика56 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Херсонська область

Австрійський полковник: Росія може залишити Херсон

Австрійський полковник: Росія може залишити Херсон

Конфлікти8 год. тому
external

Військовий і блогер Маркус про ЗСУ, Залужного і Зеленського

Військовий і блогер Маркус про ЗСУ, Залужного і Зеленського

Конфлікти23 год. тому19:51 хв.
Ексканцлер Німеччини, соціал-демократ Ґергард Шредер (п) і президент Росії Володимир Путін

Соціал-демократи ФРН: підхід до Росії був помилковим

Соціал-демократи ФРН: підхід до Росії був помилковим

Політика19 жовтня 2022 р.
Німецька система ППО IRIS-T, яку надали Україні

Кінець війни в Україні залежить від Німеччини?

Кінець війни в Україні залежить від Німеччини?

Конфлікти19 жовтня 2022 р.
external

Що відбувається в Херсоні: "псевдовлада" евакуює мешканців

Що відбувається в Херсоні: "псевдовлада" евакуює мешканців

Конфлікти19 жовтня 2022 р.02:34 хв.
Після ракетних ударів Росії по Львову

"ЄС має посилити допомогу Києву з відбудови енергетики"

"ЄС має посилити допомогу Києву з відбудови енергетики"

Економіка19 жовтня 2022 р.
На головну сторінку