ISW: Росія може прикрити відступ атакою на Каховську ГЕС

Інститут вивчення війни припускає, що війська РФ завдадуть удару по Каховський ГЕС, у якому звинуватять Україну, щоби відволікти увагу від свого відходу з правого берегу Дніпра.

Російська влада, ймовірно, створює інформаційні умови, щоби виправдати запланований російський відступ та значні втрати території в Херсонській області, йдеться в звіті американського Інституту дослідження війни (ISW), опублікованому в ніч на четвер, 20 жовтня.

Аналітики вважають, що російські війська готують інформаційне поле для атаки під "фальшивим прапором" (нібито зі сторони Збройних сил України. - Ред.) на Каховську ГЕС, щоби прикрити відхід із правого берега Дніпра та затримати просування українських військ через цю річку.

18 жовтня командувач військами РФ в Україні Сергій Суровікін заявив про начебто отриману інформацію щодо наміру Києва завдати удару по греблі Каховської гідроелектростанції (ГЕС), що спричинить руйнівну повінь у Херсонській області. Ставленик окупаційної адміністрації Херсонщини Володимир Сальдо повторив цю заяву і звинуватив ЗСУ в планах завдати удару по греблях, розташованих вгору за течією.

"Ймовірно, російська влада прагне поширити попередження про уявний український удар по Каховській ГЕС, щоби створити інформаційні умови для руйнування греблі російськими силами та покласти на Україну відповідальність за подальшу шкоду і загибель людей", - вважають американські експерти. На думку ISW, такі дії Кремль може використати, щоби відволікти від новин про третій принизливий відступ збройних сил РФ.

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Тим часом військова розвідка міністерства оборони Великобританії у своєму щоденному звіті від 20 жовтня також звертає увагу на заяву Суровікіна про "важку ситуацію на Херсонщині" та необхідність евакуації людей. У відомстві зауважують, що негативні новини про війну в Україні від російського військового керівництва є "вкрай незвичними". На їхню думку, вони можуть свідчити про те, що російська влада серйозно розглядає масштабне відведення своїх сил із району на захід від Дніпра.

Оскільки всі постійні мости були серйозно пошкоджені, Росія, швидше за все, покладатиметься на тимчасовий баржевий міст, який вона звела біля Херсона останніми днями, та понтонні переправи, які продовжують працювати в кількох місцях.

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