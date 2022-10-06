"Перспективи військ РФ на Херсонщині - знищення або полон"

ЗСУ за останні кілька днів звільнили низку населених пунктів Херсонщини. Про значення звільнення Давидового Броду та подальший розвиток ситуації на фронті в інтерв'ю DW розповів військовий експерт Михайло Самусь.

Упродовж останніх днів українська армія прорвала лінію оборони військ РФ на півночі Херсонщини, унаслідок чого вдалося звільнити від окупації низку населених пунктів. Про успіхи Збройних сил України (ЗСУ) на півдні, значення деокупованого Давидового Броду та прогноз подальшого розвитку ситуації на фронті в інтерв'ю DW розповів директор міжнародних програм "Центру армії, конверсії та роззброєння" Михайло Самусь.

DW: Збройні сили України посунули лінію фронту на півдні на 20 кілометрів від початку контрнаступу на Херсонщині 2 жовтня, йдеться у щоденному зведенні британської розвідки. Завдяки чому вдалося досягти такого успіху?

Михайло Самусь: Перед тим, як розпочати успішні дії, українські війська проводили удари високоточною зброєю по лініях комунікацій, логістиці, складах із боєприпасами, об'єктах інфраструктури, зокрема, мостах. Таким чином було створено умови.

Михайло Самусь Фото: privat

Крім того, реалізовувати такі успішні операції дає змогу те, що українське командування воює сучасно, використовуючи мережево-центричний підхід. Тобто засоби розвідки, управління та засоби ураження працюють єдиним механізмом. Це дозволяє чітко координувати свої зусилля по всій глибині фронту.

Водночас російське командування воює за канонами XX століття. Тобто намагається концентрувати масований удар артилерії та піхоти, щоб проломити оборону в лоб. Російські війська намагаються взяти населені пункти, знищуючи їх. Ми це бачили в Маріуполі та Сєвєродонецьку.

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У ЗСУ офіційно підтвердили звільнення за останні дні понад десятка населених пунктів на Херсонщині, серед яких Давидів Брід. Саме це село є одним із ключових на плацдармі за річкою Інгулець для виходу на Херсон, зазначив народний депутат України Роман Лозинський, який проходить службу в ЗСУ. Завдяки чому вдалося звільнити такий важливий населений пункт?

Українська армія, підготувавши концентрацію військ і розхитавши оборону противника, тиснула з трьох сторін на Херсонщині. Таким чином росіяни не розуміли, звідки буде здійснено головний та другорядний удар. Коли українська армія пішла в потужний наступ уздовж річки Дніпро, у цей же момент було здійснено штурм Давидового Броду і досягнуто успіху.

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Чим саме важливе звільнення Давидового Броду? Що це дає стратегічно?

Треба бачити карти українського командування. На щастя, ми їх не бачимо. Тому ми не знаємо, які завдання стоять: звільнення всього херсонського плацдарму, вихід до Нової Каховки або щось інше. З тактичної точки зору, Давидів Брід має важливе значення, оскільки там є водна перешкода, і якщо противник займає оборону, то завжди важко її форсувати. Звільнення Давидового Броду означає, що українські війська більш зручно можуть переправлятися через водну переправу і створювати вже широкий плацдарм на іншому березі річки. Тому цей населений пункт був важливий з цієї точки зору. Але головне, що далі українські війська формують сили для розвитку наступу в напрямку Берислава з півночі та уздовж Дніпра.

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А наскільки росіянам вдається підтримувати постачання своїх військ на правобережжі Херсонщини? Адже, попри знищення мостів, окупанти роблять переправи і навіть засипали шлюз Каховської ГЕС щебенем.

Вони намагаються забезпечити постачання - ремонтують мости, споруджують тимчасові переправи або залучають баржі. Але українська армія постійно це все знищує. Тому немає комфортного відновлення постачання, і росіяни не можуть підтримувати боєздатність угруповання. Саме тому російська армія почала "сипатися".

Я б на їхньому місці насправді залишив правий берег Херсонщини і формував би оборонні позиції в інших місцях. Перспективи російських військ на правому березі з липня знаходяться перед вибором - знищення або полон. Українські військові могли це зробити ще в липні, але вирішили готувати їх на повільному вогні і подати до столу зараз. Очевидно, затримка пов'язана з тим, що в липні були б більші втрати українських військ. А зараз росіяни виснажені і не здатні здійснювати опір так, як три місяці тому.

А можна спрогнозувати, коли відбудеться звільнення правобережної частини Херсонщини й міста Херсона?

При плануванні операції час є важливим, але він не може визначати інші параметри - співвідношення сил, готовність військ до наступальних дій. Найгірший підхід - не підготувати операцію, а діяти під якусь дату, як це часто роблять росіяни. Тоді командири вимушені вступати в бій непідготовленими. Тому не потрібно прогнозувати час.

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А як вплине на хід бойових дій зима? Зокрема у грудні можна буде звільняти Херсон?

Сучасні збройні сили готові воювати в будь-яку пору року та час доби. Можуть бути часткові перепони у вигляді розм'якшення ґрунту, відсутності рослинності. Але це просто вносить корективи до того, як війська готуються до наступальних чи оборонних дій. Тобто в будь-якій ситуації можна до всього адаптуватися і підготуватися правильно. Наприклад, зимою земля під час морозів стає твердою, і легше проводити наступальні дії. Тому зима не може перешкоджати виконанню завдань сучасній армії, якою є українська армія. А от у росіян можуть бути проблеми, тому що вони на херсонському плацдармі знаходяться без зимового обмундирування.

Інституту вивчення війни стверджує, що президент РФ Володимир Путін зменшує пріоритетність захисту Луганської області на користь утримання окупованих територій на півдні України. Чи полегшить це наступ України на сході?

Я не думаю, що у Путіна може бути якась пріоритезація. Його бажання - знищити всю Україну. Просто вони втратили всю регулярну армію, і фізично не вистачає резервів. Звісно, Херсонщина для них важлива. По-перше, як символічний факт так званого приєднання області. По-друге, поблизу Нової Каховки знаходяться гідросистеми, які забезпечують постачання води до Криму. Тому увага до цього напрямку в росіян дійсно велика.

Крім того, якщо посиплеться оборона на правому березі, то Україна може проводити наступ в районі Мелітополя, і тоді постає пряма загроза для Криму.

Водночас зараз українська армія проводить наступальні дії на Луганському напрямку. Чого можна очікувати там найближчими днями?

Українська армія готує наступи для звільнення північної частини Луганської області. Місто Сватове має критичне значення в цьому контексті. Але я думаю, що зараз росіяни спробують провести кілька контрнаступальних дій для того, щоб не допустити цього. Нині відзначається концентрація їхніх резервів. Але водночас у них панує хаос, вони не змогли створити міцні оборонні позиції в районі Сватового та Кремінної.

Якщо буде звільнено частину Луганської області, для Путіна це буде страшний удар по його авторитету. Адже він виглядатиме клоуном, проголосивши цю територію частиною Росії і потім втративши їх. Тому я думаю, що росіяни спробують організувати контрнаступ.

Путін може наказати кинути, наприклад, 50 тисяч мобілізованих на Луганщину. Це може призвести до більшої катастрофи російської армії, але також і затягне терміни звільнення області.