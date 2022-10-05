  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Український прапор
Український прапор у Донецькій областіФото: Metin Aktas /AA/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Деокупація Луганщини: ЗСУ звільнили шість населених пунктів

Тетяна Кирилюк
1 год. тому

Збройні сили України звільнили шість населених пунктів Луганщини, повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

https://www.dw.com/uk/deokupacia-lugansini-zsu-zvilnili-sist-naselenih-punktiv/a-63348691

Збройні сили України звільнили шість населених пунктів Луганщини. Про це в ефірі національного телемарафону у середу, 5 жовтня, повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. 

Назви населених пунктів, про які йдеться, Гайдай не озвучив. 

Він зазначив, що зараз в тилу росіян вибухають склади з боєприпасами та казарми і закликав жителів Луганщини, які перебувають в російській окупації, виїхати подалі від лінії фронту. 

Читайте також: Нові успіхи контрнаступу України: що кажуть західні експерти

Карта фронту в Україні

1 жовтня українська влада повідомила про звільнення Лиману на Донеччині. Це важливий транспортний вузол, який відкрив ЗСУ можливість далі відвойовувати території Луганської області. Як зазначали в інтерв'ю DW військові експерти, повернення контролю над містом дає українській армії можливість просування до міст Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

Нині також продовжується контрнаступ українських військових на Херсонщині. Там українські військові з початку жовтня теж звільнили низку населених пунктів. 

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав осінній контрнаступ ЗСУ "найкращою відповіддю" на будь які "референдуми", "укази", "договори" та "жалюгідні промови", що лунають з боку Росії. Він також додав у Twitter відео з актуальною мапою прогресу ЗСУ на сході та півдні України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським цього дня відзначив "вражаючий прогрес" українських військових під час проведення контрнаступу. 

"Поговорив з президентом Зеленським та відзначив сміливий український народ та військових за їхній вражаючий прогрес у поверненні своєї території від російських агресорів", - написав він у Twitter. Столтенберг додав, що Альянс посилить підтримку та допомагатиме Києву "стільки, скільки буде потрібно". 

Західні експерти про контрнаступ ЗСУ та безсилля Путіна

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Український прапор

Деокупація Луганщини: ЗСУ звільнили шість населених пунктів

Конфлікти
1 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Europa Puzzel Symbolbild

Чому у ЄС хочуть позбутися принципу одностайності

Чому у ЄС хочуть позбутися принципу одностайності

Політика
2 год. тому
Український прапор над руїнами будинку в Долині на Донеччині, фото 24 вересня 2022 року

Нові успіхи контрнаступу України: що кажуть західні експерти

Нові успіхи контрнаступу України: що кажуть західні експерти

Конфлікти
8 год. тому
Президенти Білорусі та РФ Олександр Лукашенко та Володимир Путін

"РФ введе війська": чи чекає Білорусь те саме, що й Україну?

"РФ введе війська": чи чекає Білорусь те саме, що й Україну?

Політика
4 жовтня 2022 р.
Масові протести в Ірані

Революція жінок в Ірані: що буде далі?

Революція жінок в Ірані: що буде далі?

Права людини
4 жовтня 2022 р.
external

Генерал США Петреус про зборю від Заходу й Україну в НАТО

Генерал США Петреус про зборю від Заходу й Україну в НАТО

Конфлікти
4 жовтня 2022 р.
15:33 хв.
external

Як Лиман "зачищають" від російської військової техніки

Як Лиман "зачищають" від російської військової техніки

Конфлікти
4 жовтня 2022 р.
02:53 хв.
На головну сторінку