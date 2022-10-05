Деокупація Луганщини: ЗСУ звільнили шість населених пунктів

Збройні сили України звільнили шість населених пунктів Луганщини. Про це в ефірі національного телемарафону у середу, 5 жовтня, повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Назви населених пунктів, про які йдеться, Гайдай не озвучив.

Він зазначив, що зараз в тилу росіян вибухають склади з боєприпасами та казарми і закликав жителів Луганщини, які перебувають в російській окупації, виїхати подалі від лінії фронту.

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1 жовтня українська влада повідомила про звільнення Лиману на Донеччині. Це важливий транспортний вузол, який відкрив ЗСУ можливість далі відвойовувати території Луганської області. Як зазначали в інтерв'ю DW військові експерти, повернення контролю над містом дає українській армії можливість просування до міст Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

Нині також продовжується контрнаступ українських військових на Херсонщині. Там українські військові з початку жовтня теж звільнили низку населених пунктів.

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав осінній контрнаступ ЗСУ "найкращою відповіддю" на будь які "референдуми", "укази", "договори" та "жалюгідні промови", що лунають з боку Росії. Він також додав у Twitter відео з актуальною мапою прогресу ЗСУ на сході та півдні України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським цього дня відзначив "вражаючий прогрес" українських військових під час проведення контрнаступу.

"Поговорив з президентом Зеленським та відзначив сміливий український народ та військових за їхній вражаючий прогрес у поверненні своєї території від російських агресорів", - написав він у Twitter. Столтенберг додав, що Альянс посилить підтримку та допомагатиме Києву "стільки, скільки буде потрібно".