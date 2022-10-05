Деокупація Луганщини: ЗСУ звільнили шість населених пунктів

Збройні сили України звільнили шість населених пунктів Луганщини. Про це в ефірі національного телемарафону у середу, 5 жовтня, повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Назви населених пунктів, про які йдеться, Гайдай не озвучив.
Він зазначив, що зараз в тилу росіян вибухають склади з боєприпасами та казарми і закликав жителів Луганщини, які перебувають в російській окупації, виїхати подалі від лінії фронту.
Міністр оборони України Олексій Резніков назвав осінній контрнаступ ЗСУ "найкращою відповіддю" на будь які "референдуми", "укази", "договори" та "жалюгідні промови", що лунають з боку Росії. Він також додав у Twitter відео з актуальною мапою прогресу ЗСУ на сході та півдні України.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським цього дня відзначив "вражаючий прогрес" українських військових під час проведення контрнаступу.
"Поговорив з президентом Зеленським та відзначив сміливий український народ та військових за їхній вражаючий прогрес у поверненні своєї території від російських агресорів", - написав він у Twitter. Столтенберг додав, що Альянс посилить підтримку та допомагатиме Києву "стільки, скільки буде потрібно".
Західні експерти про контрнаступ ЗСУ та безсилля Путіна