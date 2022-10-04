Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині: в Києві заявляють про успіхи

Міністерство оборони України у вівторок, 4 жовтня, повідомило про звільнення від російської окупації села Давидів Брід на Херсонщині.
"Український прапор знову майорить над селом Давидів Брід Херсонської області", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому на офіційній сторінці відомства у Twitter. У ньому наголошується, що українські морські піхотинці "впевнено просуваються у бік Чорного моря".
На те, що успіхи української армії на херсонському напрямку не обмежуються лише звільненням Давидового Броду, у своєму Telegram-каналі натякнув у вівторок голова Офісу президента України Андрій Єрмак, вочевидь маючи на увазі п'ять звільнених населених пунктів на Херсонщині.
Окрім звільнення Давидового Броду, у соцмережах поширюються фотографії нібито звільнених селища Велика Олександрівка та села Старосілля на Херсонщині, обидва розташовано на річці Інгулець. Інформацію про їхнє звільнення поки що не підтвердили офіційно.
Своєю чергою перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін заявив у вівторок в ефірі національного телемарафону, що у Херсонській області загалом деокуповано вже понад 50 населених пунктів, у яких сукупно живе 3,5 тисячі осіб. Він не уточнив при цьому, за який період часу це було зроблено.
Тим часом на картах бойових дій, які опублікувало міноборони Росії у вівторок, підтверджуються територіальні втрати російських військ у Херсонській області. Зокрема, ця інформація свідчить про звільнення українськими силами села Дудчани в Херсонській області на березі Каховського водосховища. А у Харківській області, згідно з інформацією міноборони РФ, росіяни втратили контроль над позиціями на західному березі річки Оскіл, повідомляє агентство AFP.