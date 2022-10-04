Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині: в Києві заявляють про успіхи

У міноборони України офіційно повідомили про деокупацію села Давидів Брід на Херсонщині. Утім, лише цим успіхи ЗСУ, вочевидь, не обмежуються.

Міністерство оборони України у вівторок, 4 жовтня, повідомило про звільнення від російської окупації села Давидів Брід на Херсонщині.

"Український прапор знову майорить над селом Давидів Брід Херсонської області", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому на офіційній сторінці відомства у Twitter. У ньому наголошується, що українські морські піхотинці "впевнено просуваються у бік Чорного моря".

На те, що успіхи української армії на херсонському напрямку не обмежуються лише звільненням Давидового Броду, у своєму Telegram-каналі натякнув у вівторок голова Офісу президента України Андрій Єрмак, вочевидь маючи на увазі п'ять звільнених населених пунктів на Херсонщині.

Окрім звільнення Давидового Броду, у соцмережах поширюються фотографії нібито звільнених селища Велика Олександрівка та села Старосілля на Херсонщині, обидва розташовано на річці Інгулець. Інформацію про їхнє звільнення поки що не підтвердили офіційно.

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Своєю чергою перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін заявив у вівторок в ефірі національного телемарафону, що у Херсонській області загалом деокуповано вже понад 50 населених пунктів, у яких сукупно живе 3,5 тисячі осіб. Він не уточнив при цьому, за який період часу це було зроблено.

Тим часом на картах бойових дій, які опублікувало міноборони Росії у вівторок, підтверджуються територіальні втрати російських військ у Херсонській області. Зокрема, ця інформація свідчить про звільнення українськими силами села Дудчани в Херсонській області на березі Каховського водосховища. А у Харківській області, згідно з інформацією міноборони РФ, росіяни втратили контроль над позиціями на західному березі річки Оскіл, повідомляє агентство AFP.

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