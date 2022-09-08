На харківському напрямку звільнено 20 населених пунктів - ГШ

Українським військам в Харківській області вдалося просунутися на глибину до 50 кілометрів. На Херсонщині бої продовжуються, противники частково деморалізовані, повідомили у ГШ ЗСУ.

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Загальна площа території, поверненої під контроль України на харківському та південнобузькому напрямках, становить понад 700 квадратних кілометрів, повідомив у четвер, 8 вересня, заступник начальника головного оперативного управління генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов, передає "Інтерфакс-Україна".

Він додав, що українські військові у взаємодії з підрозділами Національної гвардії та іншими силовими структурами звільнили низку населених пунктів.

Противник частково деморалізований

Зокрема, на харківському напрямку завдяки діям українських військ звільнено понад 20 населених пунктів. "Наразі військові частини вклинилися в оборону противника на глибину до 50 кілометрів", - розповів Громов.

На краматорському напрямку підрозділи ЗСУ просунулися вглиб до 2 кілометрів, а на слов'янському - до 3 кілометрів і звільнили населений пункт Озерне.

На херсонському напрямі ведуться боїдля покращення становища по лінії фронту, "противник частково деморалізований, однак продовжує чинити опір". "Загалом наші підрозділи на окремих напрямках просунулися вглиб оборони противника від 2 до кількох десятків кілометрів", - зазначив представник генштабу.

В четвер американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що ЗСУ, скориставшись передислокацією російських сил на південний напрямок, провели ефективний контрнаступ на північний захід від Ізюму, та просунулися щонайменше на 20 кілометрів. За оцінками ISW, в Харківській областіУкраїна відвоювала 400 квадратних кілометрів землі.

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Україна стежить за маневрами Білорусі

Громов також повідомив, що у відповідь на командно-штабні навчання збройних сил Білорусі Україна проводить у прикордонних областях свій комплекс навчань, до яких залучено підрозділи ЗСУ, Нацгвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби України.

Україна відстежує переміщення військ противника і наразі не спостерігає ознак формувань наступальних угруповань на волинському, житомирському та київському напрямах. За даними українського генштабу, у прикордонних з Україною районах розгорнуто шість батальйонів збройних сил Білорусі.