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Український прапор над руїнами будинку в Долині на Донеччині, фото 24 вересня 2022 року
Фото: Metin Aktas /AA/picture alliance
Конфлікти

Нові успіхи контрнаступу України: що кажуть західні експерти

Данило Білик
2 год. тому

Успішне просування ЗСУ на півдні та сході дає надію на звільнення інших окупованих РФ територій. Проте експерти стримано дивляться у майбутнє та закликають Захід далі підтримувати Україну зброєю.

https://www.dw.com/uk/novi-uspihi-kontrnastupu-ukraini-so-kazut-zahidni-eksperti/a-63341055

Останніми днями Україна чи не щодня звітує про нові успіхи контрнаступу на сході та півдні країни. Святогірськ, Ямпіль та Лиман на Донеччині, Давидів Брід на Херсонщині - ці населені пункти було звільнено вже після приголомшливого успіху Збройних сил (ЗСУ) на Харківщині у вересні.

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Західні експерти, опитані DW, констатують: ініціатива у війні перейшла до України, Росія - послаблена, а підкріплення слід чекати ще кілька місяців. "Вторгнення Володимира Путіна в Україну провалилося. Поки що рано оголошувати перемогу, я тут дотримуюся обережнішого підходу, але докази беззаперечні - ініціатива на сході і на півдні на боці України", - каже Бредлі Боумен з аналітичного центру "Фонд захисту демократій". Він наголошує на тому, що Росія хоч і оголосила про анексію чотирьох українських областей, утім, сама контролює лише частину цих територій.

Перехожі та авто та тлі агітаційного плакату в Луганську з написом російською мовою
Росія оголосила про анексію територій, яка сама повністю не контролюєФото: dpa/AP

Схожу думку висловлює й Андраш Раш (András Rácz) з Німецького товариства зовнішньої політики. "З кожним квадратним кілометром звільнених Україною територій достовірність російських фарсових референдумів і фейкової анексії падає. Тобто кожен квадратний кілометр, який Україна звільняє, підкреслює слабкість російських позицій не лише на полі бою, але й політично", - говорить експерт.

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Росія послаблена на кілька місяців

Причини успішного контрнаступу України - моральний дух українців, західне озброєння, а також очевидні провали російського командування, вважають військові експерти. Оголошена Путіним мобілізація покликана посилити позиції Росії, але найближчими місяцями ініціатива залишатиметься на боці України. "Ми повинні виходити з того, що матеріальне та чисельне підкріплення, на яке зараз розраховує російська армія, прибуде лише через два-три місяці. Це означає, що до цього в Росії будуть великі проблеми, і українці спробують цим скористатися", - вважає військовий експерт берлінського Фонду "Наука і політика" Вольфґанґ Ріхтер (Wolfgang Richter). Він очікує, що російська сторона тепер посилить повітряні атаки, "оскільки номінальна перевага в цьому на їхньому боці - майже десять до одного".

Танк німецького виробництва Leopard 2 A4
Україні не вистачає наступальних озброєнь, передусім - танківФото: Csaba Krizsan/dpa

І все ж успіхи українського контрнаступу не варто переоцінювати, наголошують експерти. Поки що рано говорити про те, що ЗСУ незабаром зможе звільнити всі окуповані Росією території України. Йоахім Вебер (Joachim Weber) з Центру з питань безпеки Боннського університету звертає увагу на те, що Україні передусім не вистачає наступальних озброєнь, зокрема, танків та бойових машин піхоти (БМП). Саме про постачання такої військової техніки останніми тижнями активно дискутували в Німеччині, втім, зеленого світла від уряду в Берліні так і не дочекалися. "Крім того, ймовірно, їм також не вистачить загальної ударної потужності, боєприпасів та іншого. Таким чином їм вдасться відтіснити росіян трохи назад, але потім фронт замре на осінньо-зимовий період", - переконаний експерт.

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Не можна недооцінювати потужність армії РФ

Водночас Вольфґанґ Ріхтер звертає увагу на те, що російська армія залишається досить потужною. Він так само сумнівається в тому, що Україна незабаром відвоює всі захоплені Росією території. "Це зараз радше мрія, ілюзія. Але я можу уявити, що вони просунуться ще далі на Херсонщині, а також на північному сході", - каже експерт.

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Експертка з питань Східної Європи Ліана Фікс (Liana Fix) переконана, що "в довгостроковій перспективі це буде питання кількості проти якості": "Українська армія має кращу якість. Росія - чим довше триває війна і чим довше триває мобілізація - може отримати перевагу в кількості. Але знову ж таки: ці російські солдати не є добре оснащеними, вони або непідготовлені взагалі, або підготовлені недостатньо. Тож цілком імовірно, що українська перевага - якість - переможе над російською кількістю".

Священник здійснює обряд над мобілізованими резервістами на площі в Севастополі, 27 вересня 2022 року
Мобілізація в Росії та окупованих територіях не означає автоматичної переваги на полі бою, зазначають експертиФото: Alexey Pavlishak/REUTERS

Експерти погоджуються, що багато в чому ситуація на фронті в Україні залежатиме від підтримки Заходу - особливо з огляду на нові погрози використання ядерної зброї з боку Росії. "Потрібно дати українцям кошти, щоб захистити свої будинки та дати відсіч цьому вторгненню. При цьому ми маємо ясно дати зрозуміти, що ми не допустимо нападу на саму Росію. Я, звісно, не маю тут на увазі ці чотири нелегально анексовані українські території", - каже Бредлі Боумен з аналітичного центру "Фонд захисту демократій".

Невеликий, але все ж таки шанс експерти вбачають і в тому, що у Кремлі може з'явитися усвідомлення неможливості перемоги у цій війні й необхідності початку переговорів.

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