Західна зброя для України: все, крім танків

Найбільше зброї Україні на даний час надали США та Великобританія, на третьому місці Німеччина. Однак Вашингтон, Лондон і Берлін поки відмовляються постачати Києву танки.

США

Останній пакет військової допомоги США для України мав обсяг 675 мільйонів доларів. Це вже 20-й пакет допомоги, ухвалений адміністрацією Джо Байдена. Він передбачає постачання 100 броньованих вантажівок Humvee. Крім того, серед основних пунктів - нові поставки боєприпасів для артилерійських систем HIMARS. Глава Пентагону Ллойд Остін представив список нових поставок під час п'ятого засідання так званої Контактної групи з оборони України, що відбулася на початку вересня на американській військово-повітряній базі "Рамштайн" у Німеччині. На ній зібралися представники понад 40 країн, які підтримують Україну зброєю.

Новий пакет американської допомоги включає також додаткові 36 тисяч снарядів для загалом 24 гаубиць Howitzer. За допомогою цих артилерійських систем українській армії вдалося, починаючи з липня, завдавати прицільних ударів по каналах поповнення запасів та складах зброї російської армії та підготувати таким чином успішний контрнаступ. Він зрештою дозволив Україні повернути великі території передусім на Харківщині, але також на півдні країни в Херсонській області.

Входять до нового пакета американської допомоги й нові прилади нічного бачення, зимове спорядження для військових, а також 50 броньованих машин медичної допомоги. Незрозумілим лишається, чи розглядає Вашингтон також постачання Україні ракет малої дальності ATACMS, які можна запускати за допомогою HIMARS і які мають дальність ураження 300 кілометрів.

Загалом з 24 лютого США надали Збройним силам України допомогу обсягом 14,5 мільярда доларів. Ллойд Остін заявив у Рамштайні, що "обличчя війни" змінюється. Але вздовж лінії фронту досі гине дуже багато українських військових, адже армії бракує броньованих транспортних засобів. Це підвищує тиск передусім на Німеччину. Київ з березня просить у Берліна бронетранспортери та бойові машини піхоти (БМП), приміром, типу Marder.

Великобританія

На відміну від США Великобританія не надає списку всієї фактично наданої Україні зброї. Але поряд із американськими HIMARS підготувати вересневий контрнаступ Україні, очевидно, допомогли також британські артилерійські системи на кшталт M270 MLRS. Міноборони Великобританії щонайменше двічі повідомляло про надання цих систем Україні - у червні та в серпні. Цифри не називалися, але в британських ЗМІ з посиланням на міністерство є згадка про загалом шість систем. Крім того, на початку червня Лондон повідомив про початок широкої тренувальної програми для українських солдатів та солдаток. Скільки саме військових взяли участь у британській програмі, невідомо. Крім того, за даними британського уряду, тренування відбувалося також на гаубицях Howitzer.

Британська артилерійська установка M270 MLRS (ілюстративне фото) Фото: Sean Gallup/Getty Images

Військові експерти вважають, що ці тренування особливо допомогли Києву відвоювати території на північному сході країни. Ще наприкінці червня Лондон повідомив на полях саміту НАТО в Мадриді, що фінансує купівлю для України сучасних протиповітряних систем, дронів та боєприпасів для артилерії для Києва на суму мільярд фунтів. Загалом фінансова допомога Великобританії для України цього року становить 3,8 мільярда фунтів, що охоплює як військову, так і цивільну підтримку. У серпні BBC повідомляло, що обсяг британської військової підтримки Києва становить 2,3 мільярда фунтів.

Німеччина

Берлін так само не називає точні цифри наданої Києву найсучаснішої військової техніки. Відомо, що Україна мала отримати від Німеччини певну кількість контрбатарейних радіолокаційних систем (РЛС) Cobra, а також протиповітряну систему IRIS-T SLM.

Щодо зенітних самохідних установок (ЗСУ) Gepard ситуація більш однозначна. Міноборони Німеччини каже, що надало їх Україні 20, на що дуже позитивно відреагули як Київ, так і Вашингтон. Влітку українські військові навчалися роботі з Gepard. Зараз, за даними Берліна, у планах - надання Україні ще десяти зенітних установок цього типу. Крім того, разом із Нідерландами Німеччина надала Києву десять самохідних артилерійських установок PzH 2000 і також провела інструктаж українських військових у Німеччині.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідав навчання українських військових на ЗСУ Gepard Фото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

На даний час Німеччина здійснює поставки озброєння Україні за 28 пунктами. У 22 з них ідеться про поставки безпосередньо від виробників, тобто вони не перебувають на балансі Бундесверу. Серед них 12 броньованих ремонтно-евакуаційних машин (БРЕМ), 16 танкових мостоукладачів Biber, а також 200 вантажівок, 12 сідлових тягачів Oshkosh M1070 та ще 14 сідлових автопоїздів. Поки що немає вказівок на те, що Берлін надаватиме Києву танки, що перебувають на озброєні Бундесверу, на кшталт Leopard-2. Те ж стосується і БМП Marder, про які Київ просить з березня. Близько 100 таких БМП стоять у північнонімецькому Фленсбурзі на складах підприємств ВПК. Те саме стосується і танків типу Leopard-1, які Київ запросив ще на початку року. Загалом цього року - станом на 5 вересня - Німеччина надала дозвіл на експорт з країни озброєння на суму дещо більш ніж 733 мільйони євро.

Інші країни

Якщо дивитися на співвідношення наданої Україні допомоги до ВВП країни, то найбільше як військової, так і цивільної підтримки надійшло від таких країн ЄС, як Естонія, Латвія, Польща та Литва. Передусім - відразу після нападу РФ на Україну. Польща надала Києву понад 200 танків радянського виробництва. Про угоди щодо так званого кругового обміну зі Словаччино, Чехією та Грецією нещодавно згадувала німецька міністерка оборони Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) - ці три країни повинні надати озброєння Україні в обмін на зброю з Німеччини.