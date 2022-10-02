ISW: РФ відступила з Лимана, бо Путіну важливіший Південь

В американському Інституті вивчення війни вважають, що президент Росії Володимир Путін більше зацікавлений у контролі над Херсонською та Запорізькою областями, ніж над Луганщиною.

Вихід російський військ з Лимана на Донеччині може свідчити про те, що президент РФ Володимир Путін більше зацікавлений у збереженні контролю над окупованими територіями Півдня України, пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у звіті в неділю, 2 жовтня.

Вони вважають, що рішення не укріплювати вразливі лінії фронту в Лимані та Куп'янську ухвалювалось саме Путіним, а не військовим командуванням РФ. Утримання Херсонської та Запорізької областей, на їхню думку, важливіше для російського президента, ніж оборона Луганщини.

"Поразка біля Лимана вказує на те, що президент Росії Володимир Путін, який, за повідомленнями, керує російським командуванням на місцях, зменшує пріоритетність захисту Луганської області на користь утримання окупованих територій на Півдні України. Українські та російські джерела постійно вказують на те, що російські війська продовжували зміцнювати російські позиції в Херсонській та Запорізькій областях, попри нещодавнє згортання лінії фронту Харків - Ізюм і навіть після знищення російських позицій навколо Лимана", - йдеться в звіті.

ISW про заклики Кадирова до ядерного удару

Глава Чеченської республіки РФ Рамзан Кадиров звинуватив командувача Центральним військовим округом Олександра Лапіна в провалах у Лимані: він не зумів належним чином озброїти підрозділи та переніс власний штаб далеко від фронту. Також він звинуватив начальника генерального штабу РФ Валерія Герасимова в приховуванні провалів Лапіна. З його критикою погодився російський бізнесмен, засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин. В ISW вважають, що Кремль може посилити таку критику, щоби створити інформаційні умови для кадрових змін у вищому військовому командуванні наступними тижнями.

Заклики Кадирова застосувати тактичну ядерну зброю проти України аналітики Інституту вивчення війни назвали такими, що суперечать його вимогам взяти під російський контроль більше українських земель. Вони наголошують, що застосування такої зброї не дозволить військам РФ вести бойові дії на полі бою, враженому ядерним ударам. "Це міркування є ще одним фактором, який зменшує ймовірність застосування Росією тактичної ядерної зброї", - йдеться в звіті.

ЗСУ продовжують контрнаступ на Півдні

У звіті зазначається, що українське військове командування підтвердило 1 жовтня продовження Збройними силами України (ЗСУ) контрнаступу на Херсонщині та створення умов для подальшого просування на кількох ділянках лінії фронту.

Аналітики з посиланням на записи в соціальних мережах підтверджують, що ЗСУ завдали удару по російському складу боєприпасів у Таврійську в 57 кілометрах від Херсона, а також по околицях Нової Каховки. Тим часом російські військові блогери повідомляють, що ведуться бої за село Давидів Брід.