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Військовий віддає честь президенту Володимиру Зеленському
Президенту Володимир Зеленський подякував воїнам, які звільняють Україну, і вшанував загиблих.Фото: Ukrainian Presidential Press Office/ZUMA/IMAGO
КонфліктиУкраїна

Зеленський відвідав звільнений Ізюм: Підняли прапор України

Степан Смишляєв
17 хв. тому

Президент подякував воїнам, які звільняють українські землі та вшанував хвилиною мовчання пам’ять військових, які віддали свої життя за Україну.

https://www.dw.com/uk/zelenskij-vzav-ucast-u-pidnatti-prapora-ukraini-v-deokupovanomu-izumi/a-63115025

Президент Володимир Зеленський у середу, 14 вересня, взяв участь у церемонії підняття державного прапора України в Ізюмі Харківської області, який Збройні сили України звільнили від російської окупації.

"Раніше, коли ми дивилися вгору, завжди шукали синє небо, сонце. А сьогодні ми, і особливо люди на тимчасово окупованих територіях, дивлячись угору, шукаємо лише одне - прапор нашої держави. Це значить, що герої тут. Це значить, що ворога немає, він утік", - сказав він.

Президент подякував військовослужбовцям, які звільняють українські землі та побажав їм подальших успіхів. "Останні місяці вам надзвичайно складно. Тому дуже вас прошу: бережіть себе, бо ви - найцінніше, що в нас є", - зазначив глава держави.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять військових, які віддали свої життя за Україну.

На Харківщині звільнили понад 300 населених пунктів

Напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що в результаті наступальної операції на Харківщині звільнені понад 300 населених пунктів у яких проживає близько 150 тисяч людей.

За словами Зеленського, завершені стабілізаційні заходи на понад чотирьох тисячах квадратних кілометрів територій, ще приблизно на такій же території вони тривають.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що 13 вересня в Балаклії запрацювали поштові сервіси, відновлюється мобільний зв'язок, видача пенсій. Президент пообіцяв, що пенсію місцеві мешканці отримають одразу за п'ять місяців: "За той час, коли ми просто не могли здійснити виплати через окупацію". 

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