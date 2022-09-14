Харківщина: Україна почала виплату пенсій за час окупації

"Ще приблизно на такій же звільненій території стабілізація триває. Виявляються залишки окупантів, диверсійних груп, затримуються колаборанти, повертається повна безпека", - сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні ввечері 13 вересня.
Він додав, що прикордонникам доручили забезпечити охорону державного кордону на звільнених ділянках і подякував всім бійцям, "які забезпечили такий масштабний і швидкий розгром окупантів на території Харківської області".
"Це підтверджені цифри з урахуванням стабілізаційних заходів. Реальна цифра звільнених територій на Харківщині майже у двічі більше", - сказала вона та пообіцяла надати уточнені дані в середу, 14 вересня.
На звільнені території повертається нормальне життя
За словами Зеленського, з прапором України "на деокуповану територію заходить і звичайне нормальне життя". Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що 13 вересня в Балаклії запрацювали поштові сервіси, відновлюється мобільний зв'язок, відновилася видача пенсій. "Працюють правоохоронці, які фіксують усі злочини окупантів", - зазначив він у Telegram.
Для виплати пенсій компанія "Укрпошта" організувала пересувні відділення. "За такою ж системою пенсії отримують і мешканці деокупованих сіл Балаклійської та Чкаловської громади Чугуївського району", - повідомив Синєгубов. Як уточнив Зеленський, пенсію місцеві мешканці отримують одразу за п'ять місяців: "За той час, коли ми просто не могли здійснити виплати через окупацію".