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Звільнена з-під окупації РФ Балаклія в Харківській області
Звільнена з-під окупації РФ Балаклія в Харківській областіФото: Metin Aktas/AA/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Харківщина: Україна почала виплату пенсій за час окупації

Степан Смишляєв
2 год. тому

У понад 300 населених пунктах, звільнених під час контрнаступу української армії, завершені стабілізаційні заходи. Почала працювати пошта, людям виплачують пенсії за час окупації РФ.

https://www.dw.com/uk/ukraina-pocala-viplatu-pensij-za-cas-okupacii-na-zvilnenih-teritoriah/a-63112833

Україна завершила стабілізаційні заходи на понад чотирьох тисячах квадратних кілометрів територій, звільнених під час контрнаступу Збройних сил України.

"Ще приблизно на такій же звільненій території стабілізація триває. Виявляються залишки окупантів, диверсійних груп, затримуються колаборанти, повертається повна безпека", - сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні ввечері 13 вересня.

Він додав, що прикордонникам доручили забезпечити охорону державного кордону на звільнених ділянках і подякував всім бійцям, "які забезпечили такий масштабний і швидкий розгром окупантів на території Харківської області".

Деокупація понад 300 населених пунктів

Напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що в результаті наступальної операції на Харківщині звільнені понад 300 населених пунктів у яких проживає близько 150 тисяч людей.

"Це підтверджені цифри з урахуванням стабілізаційних заходів. Реальна цифра звільнених територій на Харківщині майже у двічі більше", - сказала вона та пообіцяла надати уточнені дані в середу, 14 вересня.

На звільнені території повертається нормальне життя

За словами Зеленського, з прапором України "на деокуповану територію заходить і звичайне нормальне життя". Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що 13 вересня в Балаклії запрацювали поштові сервіси, відновлюється мобільний зв'язок, відновилася видача пенсій. "Працюють правоохоронці, які фіксують усі злочини окупантів", - зазначив він у Telegram.

Для виплати пенсій компанія "Укрпошта" організувала пересувні відділення. "За такою ж системою пенсії отримують і мешканці деокупованих сіл Балаклійської та Чкаловської громади Чугуївського району", - повідомив Синєгубов. Як уточнив Зеленський, пенсію місцеві мешканці отримують одразу за п'ять місяців: "За той час, коли ми просто не могли здійснити виплати через окупацію". 

Мешканці звільнених ЗСУ сіл про жахи окупації РФ

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