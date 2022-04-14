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Рамзан Кадиров - російський чеченський державний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рамзан Кадиров".
Рамзан Кадиров перебуває на чолі Чеченської Республіки з 2007 року. Він є також членом бюро вищої ради партії "Єдина Росія". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Чеченці дедалі впевненіше стверджуються в злочинному світі Німеччини. За словами поліцейських Берліна, раніше чеченці займались вибиванням грошей з боржників, а зараз самі "кришують" торгівлю наркотиками та інші сфери організованої злочинності.
Злочинні угруповання, створені вихідцями з Чечні, привернули увагу поліції в Німеччині. Федеральне відомство кримінальної поліції протягом року аналізувало інформацію щодо так званої чеченської мафії. Ця доповідь опинилася в руках журналістів.