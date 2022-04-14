Рамзан Кадиров

Війна РФ проти України. Чеченці борються і на боці Києва

У війні Росії проти України беруть участь і чеченці. Як прихильники глави Чечні Кадирова, що воюють у лавах збройних сил РФ, так і ті, хто підтримує Україну. Що спонукало їх так вчинити?