Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Рамзан Кадиров

Рамзан Кадиров - російський чеченський державний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рамзан Кадиров".

Рамзан Кадиров перебуває на чолі Чеченської Республіки з 2007 року. Він є також членом бюро вищої ради партії "Єдина Росія". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Арешт Медведчука і можливий розкол в оточенні Путіна (14.04.2022) 14.04.2022

Розкол у найвищих ешелонах влади в Росії на голубів-економістів та яструбів-мілітаристів очевидний, вважають деякі політологи. Вплив Путіна на еліти слабшає? Чи говорити про зміну курсу Кремля ще зарано?

Війна РФ проти України. Чеченці борються і на боці Києва

Війна РФ проти України. Чеченці борються і на боці Києва 31.03.2022

У війні Росії проти України беруть участь і чеченці. Як прихильники глави Чечні Кадирова, що воюють у лавах збройних сил РФ, так і ті, хто підтримує Україну. Що спонукало їх так вчинити?
ЄС закликав припинити переслідування правозахисників у Чечні

ЄС закликав припинити переслідування правозахисників у Чечні 23.01.2022

У Брюсселі стурбовані постійними порушеннями прав людини в Чечні, переслідуваннями правозахисників та їхніх близьких, безкарністю відповідальних та бездіяльністю Москви.
Віцепрем'єр Уруський пояснив, що робив поруч з Кадировим в ОАЕ

Віцепрем'єр Уруський пояснив, що робив поруч з Кадировим в ОАЕ 22.02.2021

Український прем'єр Денис Шмигаль попросив свого заступника Олега Уруського пояснити, що він робить пліч-о-пліч з Рамзаном Кадировим. Той відповів, що так вимагав протокол виставки.

США і Великобританія запроваджують санкції проти оточення Кадирова

США і Великобританія запроваджують санкції проти оточення Кадирова 10.12.2020

У санкційних списках - глава парламенту Чечні, заступник керівника "Росгвардії" щодо Чечні, віцепрем'єр чеченського уряду, а також тренер коней Кадирова в ОАЕ.
Кадиров, санкції США і вибачення Зеленського (відео)

Кадиров, санкції США і вибачення Зеленського (відео) 22.07.2020

Президент Чечні Рамзан Кадиров зажадав від Володимира Зеленського "підтвердити вибачення" за сатиричний ролик ще 2014 року. Тим часом, США запровадили проти Кадирова нові санкції. За що саме?

Санкції проти Кадирова та вимога вибачень від Зеленського (21.07.2020) 21.07.2020

Президент Чечні Рамзан Кадиров знову зажадав від Володимира Зеленського "підтвердити вибачення" за сатиричний ролик ще 2014 року. Тим часом, США запровадили проти Кадирова нові санкції. За що саме?
Навіщо Кадиров знову вимагає вибачень від Зеленського?

Навіщо Кадиров знову вимагає вибачень від Зеленського? 21.07.2020

Президент Чечні зажадав від президента України нових "підтверджень вибачень" за відеоролик кількарічної давнини. Що стоїть за цими претензіями? Докладніше - у матеріалі DW.
США внесли Кадирова у чорний список за порушення прав людини

США внесли Кадирова у "чорний список" за порушення прав людини 20.07.2020

У США стурбовані тим, що Кадиров використовує пандемію коронавірусу як виправдання для порушення прав людини.
Що відомо про вбивство чеченського біженця в Австрії

Що відомо про вбивство чеченського біженця в Австрії 07.07.2020

В Австрії було скоєне чергове вбивство чеченця, який втік до Європи і різко критикував владу Чечні. Жертвою став Маміхан Умаров, відомий на YouTube як "Анзор із Відня". Подробиці - в матеріалі DW.
В Австрії застрілили прохача притулку з Росії

В Австрії застрілили прохача притулку з Росії 05.07.2020

За деякими даними, убитий - чеченський блогер, який критикував Рамзана Кадирова. Австрійський спецназ затримав імовірного вбивцю. Він теж громадянин РФ.
Поліція Берліна: чеченці кришують злочинців у Німеччині (19.06.2019)

Поліція Берліна: чеченці "кришують" злочинців у Німеччині (19.06.2019) 19.06.2019

Чеченці дедалі впевненіше стверджуються в злочинному світі Німеччини. За словами поліцейських Берліна, раніше чеченці займались вибиванням грошей з боржників, а зараз самі "кришують" торгівлю наркотиками та інші сфери організованої злочинності.

Чеченська мафія в Німеччині: секретна доповідь про жорстоких бандитів (14.05.2019) 14.05.2019

Злочинні угруповання, створені вихідцями з Чечні, привернули увагу поліції в Німеччині. Федеральне відомство кримінальної поліції протягом року аналізувало інформацію щодо так званої чеченської мафії. Ця доповідь опинилася в руках журналістів.

Суд у Чечні засудив правозахисника Оюба Тітієва до позбавлення волі

Суд у Чечні засудив правозахисника Оюба Тітієва до позбавлення волі 18.03.2019

Голову чеченського офісу правозахисного центру "Меморіал" обвинуватили в зберіганні наркотиків у великих обсягах. Адвокати наполягали на виправдувальному вироку, посилаючись на відсутність доказів провини Тітієва.
Співробітника Amnesty International викрали і катували в російській Інгушетії

Співробітника Amnesty International викрали і катували в російській Інгушетії 15.10.2018

Спостерігача AI Олега Козловського викрали невідомі в масках, вивезли за місто Магас і інсценували його страту, приставивши пістолет до голови. Подано заяву до Слідчого комітету РФ.
Кадиров заявив про напад на православну церкву у Грозному

Кадиров заявив про напад на православну церкву у Грозному 19.05.2018

Під час нападу в Грозному загинуло двоє поліцейських та один цивільний. Четверо нападників вбито, повідомили представники влади.
Інші статті