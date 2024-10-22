  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиУкраїна

Соратники Кадирова вивозять техніку з заводу Маріуполя - WSJ

Катерина Вєнкіна
22 жовтня 2024 р.

За даними The Wall Street Journal, соратники Рамзана Кадирова демонтують та розпродають сучасне металургійне обладнання з Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча.

https://p.dw.com/p/4m4vn
Маріуполь, Донецька область
МаріупольФото: Peter Kovalev/TASS/dpa/picture alliance

Глава Чеченської республіки РФ Рамзан Кадиров і його соратники демонтують та розпродають сучасне металургійне обладнання з Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча, відправляють металобрухт у Росію для використання автомобільними виробниками, що потрапили під санкції Заходу, а також передають інертні гази російській космічній програмі. Про це 21 жовтня повідомило американське видання The Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на менеджерів та отримані документи.

Незабаром після того, як війська РФ окупували Маріуполь Донецької області, оперативно створена окупантами на місці компанія "ММК імені Ілліча" почала вивозити сталепродукцію з непрацюючого заводу в Росію. Фірма була зареєстрована в серпні 2022 року на двох осіб. Один із співвласників - чеченський бізнесмен Валід Корчагін, другий - пов'язаний з військовими російський бізнесмен Юрій Мурай, який перевозив вантажі для міністерства оборони РФ в анексований Росією Крим.

На вході - портрет Кадирова

Біля входу на металургійний завод висить портрет Кадирова та емблема його спецзагону "Ахмат".

Станом на березень, за останні пів року з заводу вивезли 130 тисяч тонн продукції з заліза на 16 мільйонів доларів, а за словами колишнього власника заводу, в РФ відправили також виробничу лінію вартістю 220 мільйонів доларів. Один із соратників Кадирова, Вахіт Геремєєв, казав, що поки цехи можуть переробляти лише залишки металобрухту та чавуну, проте йде робота над тим, щоб знову відкрити сталеливарне виробництво до 2026 року.

WSJ: Та ж практика, що і з ПВК "Вагнер" в Африці

Захоплення заводу Ілліча збігається з давньою практикою російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" в Африці: найманців перекидають для контролю над цінними природними ресурсами, констатує WSJ.

Читайте також: Після скандалу з Маріуполем: німецька компанія Knauf виходить з Росії

Крадіжка квартир і нові ЖК: як росіяни заселяють Маріуполь

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Кадиров раніше встановив на Tesla Cybertruck кулемет

Кадиров побідкався, що Маск відключив його Tesla Cybertruck

Кадиров побідкався, що Маск відключив його Tesla Cybertruck

Лідер Чечні звинуватив очільника Tesla у виведенні з ладу електромобіля Cybertruck, який Кадиров нібито отримав від мільярдера у подарунок.
Конфлікти20 вересня 2024 р.
Командир спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов

Чеченці "розминулися" із ЗСУ в Курській області - командир

Чеченці "розминулися" із ЗСУ в Курській області - командир

Загони чеченців "розминулися" із ЗСУ в Курській області і тому не брали участі в боях, заявив Апті Алаудінов. За словами командира "Ахмата", українці просто пройшли повз чеченські опорні пункти, не вступаючи в бій.
Конфлікти8 серпня 2024 р.
Заступник начальника головного військово-політичного управління збройних сил РФ, командир кадирівських спецпризначенців "Ахмат" Апті Алаудтінов

Глава російського "Ахмату": Хай Україна залишає собі чеченських полонених

Глава російського "Ахмату": Хай Україна залишає собі чеченських полонених

За словами командира кадирівських спецпризначенців "Ахмат" Апти Алаудінова, він не працюватиме над поверненням чеченських бійців, які здалися ЗСУ.
Конфлікти15 вересня 2024 р.
Більше публікацій