Соратники Кадирова вивозять техніку з заводу Маріуполя - WSJ

Глава Чеченської республіки РФ Рамзан Кадиров і його соратники демонтують та розпродають сучасне металургійне обладнання з Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча, відправляють металобрухт у Росію для використання автомобільними виробниками, що потрапили під санкції Заходу, а також передають інертні гази російській космічній програмі. Про це 21 жовтня повідомило американське видання The Wall Street Journal (WSJ ) із посиланням на менеджерів та отримані документи.

Незабаром після того, як війська РФ окупували Маріуполь Донецької області, оперативно створена окупантами на місці компанія "ММК імені Ілліча" почала вивозити сталепродукцію з непрацюючого заводу в Росію. Фірма була зареєстрована в серпні 2022 року на двох осіб. Один із співвласників - чеченський бізнесмен Валід Корчагін, другий - пов'язаний з військовими російський бізнесмен Юрій Мурай, який перевозив вантажі для міністерства оборони РФ в анексований Росією Крим.

На вході - портрет Кадирова

Біля входу на металургійний завод висить портрет Кадирова та емблема його спецзагону "Ахмат".

Станом на березень, за останні пів року з заводу вивезли 130 тисяч тонн продукції з заліза на 16 мільйонів доларів, а за словами колишнього власника заводу, в РФ відправили також виробничу лінію вартістю 220 мільйонів доларів. Один із соратників Кадирова, Вахіт Геремєєв, казав, що поки цехи можуть переробляти лише залишки металобрухту та чавуну, проте йде робота над тим, щоб знову відкрити сталеливарне виробництво до 2026 року.

WSJ: Та ж практика, що і з ПВК "Вагнер" в Африці

Захоплення заводу Ілліча збігається з давньою практикою російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" в Африці: найманців перекидають для контролю над цінними природними ресурсами, констатує WSJ.

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