Після скандалу з Маріуполем: німецький Knauf іде з Росії

Після скандалу з Маріуполем: німецький Knauf іде з Росії22 квітня 2024 р.
Німецький виробник будівельних матеріалів Knauf повністю згортає роботу на російському ринку. У понеділок, 22 квітня, концерн заявив, що "після понад 30 років у Росії ухвалив рішення попрощатися зі своїм бізнесом" - "на тлі поточних подій".
У заяві компанії зазначається, що вона вирішила передати місцевому менеджменту весь бізнес, включно з видобутком сировини, виробництвом і продажем, щоб зберегти робочі місця понад чотирьох тисяч працівників. Російська влада ще має схвалити це.
Скандал з німецькими будматеріалами в Маріуполі
У Knauf, оборот якого в 2022 році склав 15,4 мільярда євро, не назвали конкретних причин згортання бізнесу в Росії.
На початку квітня німецький телеканал ARD оприлюднив розслідування, згідно з яким німецькі компанії Knauf і WKB Systems постачають продукцію російським окупантам для будівельних робіт у Маріуполі, який ті самі ж і зруйнували.
В уряді Німеччини закликали митницю та прокуратуру перевірити цю інформацію на предмет порушення санкцій.