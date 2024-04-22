Після скандалу з Маріуполем: німецький Knauf іде з Росії

Виробник будівельних матеріалів Knauf після понад 30 років роботи в РФ заявив про повний вихід з її ринку. Причину в компанії не назвали, вказавши лише, що це відбувається на тлі "поточних подій".

Німецький виробник будівельних матеріалів Knauf повністю згортає роботу на російському ринку. У понеділок, 22 квітня, концерн заявив, що "після понад 30 років у Росії ухвалив рішення попрощатися зі своїм бізнесом" - "на тлі поточних подій".

У заяві компанії зазначається, що вона вирішила передати місцевому менеджменту весь бізнес, включно з видобутком сировини, виробництвом і продажем, щоб зберегти робочі місця понад чотирьох тисяч працівників. Російська влада ще має схвалити це.

Скандал з німецькими будматеріалами в Маріуполі

У Knauf, оборот якого в 2022 році склав 15,4 мільярда євро, не назвали конкретних причин згортання бізнесу в Росії.

На початку квітня німецький телеканал ARD оприлюднив розслідування, згідно з яким німецькі компанії Knauf і WKB Systems постачають продукцію російським окупантам для будівельних робіт у Маріуполі, який ті самі ж і зруйнували.

В уряді Німеччини закликали митницю та прокуратуру перевірити цю інформацію на предмет порушення санкцій.