Німецькі будматеріали в Маріуполі: уряд ФРН перевірить

Участь німецьких компаній у будівництві в окупованому Маріуполі служить лише російській пропаганді, наголосило МЗС Німеччини. Мінекономіки закликає прокуратуру і митницю перевірити фірми на порушення санкцій проти Росії.

Представник міністерства економіки Німеччини у п'ятницю, 5 квітня, закликав прокуратуру та митницю країни перевірити, чи не порушують німецькі фірми санкції проти РФ, постачаючи свою продукцію в окупований росіянами Маріуполь.

Своєю чергою міністерство закордонних справ ФРН застерегло німецькі компанії від участі у будівельних роботах, які росіяни проводять в Маріуполі після того, як самі ж зруйнували місто. Речник МЗС наголосив, що ці будівельні роботи служать лише російській пропаганді. "Будь-яка компанія, яка бере участь в цьому, має запитати себе, яку послугу вона надає", - зазначив він.

Цемент Knauf і бетонні блоки WBK Systems у Маріуполі

Напередодні програма Monitor німецького телеканалу ARD оприлюднила розслідування, в якому йдеться, що як мінімум дві компанії з ФРН - Knauf і WKB Systems - постачають будівельні матеріали окупантам у Маріуполі.

За даними ARD, Knauf досі має 4000 співробітників у Росії та мільярдні обороти на російському ринку. На запит журналістів у компанії сказали, що засуджують війну РФ проти України та дотримуються всіх санкцій проти Росії, а на великий перелік питань редакції відповіді не дали.

Компанія WKB Systems, основним акціонером якої є російський підприємець Віктор Бударін, і чиї бетонні блоки помітили на фотографіях і відеозаписах з будівництв у Маріуполі, не відповіла на запит ARD про коментар.

Голова комітету Бундестагу з закордонних справ Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) засудив участь німецьких компаній у будівельних роботах в окупованому місті як таку, що йде на користь війні та порушує міжнародне право: "У випадку з Knauf це дуже очевидно, оскільки вони буквально цементують російську владу в окупованих регіонах, зокрема в Маріуполі".

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