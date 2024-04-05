Німецькі будматеріали в Маріуполі: уряд ФРН перевірить

Німецькі будматеріали в Маріуполі: уряд ФРН перевірить5 квітня 2024 р.
Представник міністерства економіки Німеччини у п'ятницю, 5 квітня, закликав прокуратуру та митницю країни перевірити, чи не порушують німецькі фірми санкції проти РФ, постачаючи свою продукцію в окупований росіянами Маріуполь.
Своєю чергою міністерство закордонних справ ФРН застерегло німецькі компанії від участі у будівельних роботах, які росіяни проводять в Маріуполі після того, як самі ж зруйнували місто. Речник МЗС наголосив, що ці будівельні роботи служать лише російській пропаганді. "Будь-яка компанія, яка бере участь в цьому, має запитати себе, яку послугу вона надає", - зазначив він.
Цемент Knauf і бетонні блоки WBK Systems у Маріуполі
Напередодні програма Monitor німецького телеканалу ARD оприлюднила розслідування, в якому йдеться, що як мінімум дві компанії з ФРН - Knauf і WKB Systems - постачають будівельні матеріали окупантам у Маріуполі.
За даними ARD, Knauf досі має 4000 співробітників у Росії та мільярдні обороти на російському ринку. На запит журналістів у компанії сказали, що засуджують війну РФ проти України та дотримуються всіх санкцій проти Росії, а на великий перелік питань редакції відповіді не дали.
Компанія WKB Systems, основним акціонером якої є російський підприємець Віктор Бударін, і чиї бетонні блоки помітили на фотографіях і відеозаписах з будівництв у Маріуполі, не відповіла на запит ARD про коментар.
Голова комітету Бундестагу з закордонних справ Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) засудив участь німецьких компаній у будівельних роботах в окупованому місті як таку, що йде на користь війні та порушує міжнародне право: "У випадку з Knauf це дуже очевидно, оскільки вони буквально цементують російську владу в окупованих регіонах, зокрема в Маріуполі".
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