Кадиров побідкався, що Маск відключив його Tesla Cybertruck

Лідер Чечні звинуватив очільника Tesla у виведенні з ладу електромобіля Cybertruck, який Кадиров нібито отримав від мільярдера у подарунок.

Лідер Чеченської Республіки Рамзан Кадиров у четвер, 19 вересня, звинуватив главу компанії Tesla Ілона Маска у виведенні з ладу електромобіля Tesla Cybertruck, який він нібито отримав від мільярдера у подарунок минулого місяця.

"Негарно вчинив Ілон Маск. Дарує від душі дорогі подарунки, а потім віддалено їх відключає... Не по-чоловічому це. Довелося відбуксирувати залізного коня. Ну як так, Ілоне? Хіба так робиться?" - зазначив Кадиров у дописі у Telegram.

Також Кадиров стверджує, що Tesla Cybertruck нібито "прекрасно справлявся з бойовими завданнями" на війні проти України, а також демонстрував "маневреність і хороший захист екіпажу".

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Нагадаємо, у серпні Кадиров похвалився автомобілем Tesla Cybertruck, на якому встановлений кулемет. На кадрах очільник Чечні їздив по Грозному, а далі позував біля авто з ременями з боєприпасами на плечах і на грудях. За його словами, автомобіль мав поїхати на війну Росії проти України. У відео Кадиров подякував Маску, хоча й не було зрозуміло, чи був автомобіль подарунком. Також він запросив главу компанії Tesla до Чечні.

Своєю чергою, Ілон Маск заперечив, що подарував Кадирову Cybertruck.