  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиРосійська Федерація

Кадиров побідкався, що Маск відключив його Tesla Cybertruck

Дмитро Шварц
20 вересня 2024 р.

Лідер Чечні звинуватив очільника Tesla у виведенні з ладу електромобіля Cybertruck, який Кадиров нібито отримав від мільярдера у подарунок.

https://p.dw.com/p/4ku37
Кадиров раніше встановив на Tesla Cybertruck кулемет
За словами Кадирова, Tesla Cybertruck прекрасно проявив себе у війні проти УкраїниФото: picture alliance/Ramzan Kadyrov Telegram channel via AP

Лідер Чеченської Республіки Рамзан Кадиров у четвер, 19 вересня, звинуватив главу компанії Tesla Ілона Маска у виведенні з ладу електромобіля Tesla Cybertruck, який він нібито отримав від мільярдера  у подарунок минулого місяця.

"Негарно вчинив Ілон Маск. Дарує від душі дорогі подарунки, а потім віддалено їх відключає... Не по-чоловічому це. Довелося відбуксирувати залізного коня. Ну як так, Ілоне? Хіба так робиться?" - зазначив Кадиров у дописі у Telegram.

Також Кадиров стверджує, що Tesla Cybertruck нібито "прекрасно справлявся з бойовими завданнями" на війні проти України, а також демонстрував "маневреність і хороший захист екіпажу". 

Читайте також: Трамп дав інтерв'ю Маску: коментував зовнішність Гарріс і хвалив Путіна

 Нагадаємо, у серпні Кадиров похвалився автомобілем Tesla Cybertruck, на якому встановлений кулемет. На кадрах очільник Чечні їздив по Грозному, а далі позував біля авто з ременями з боєприпасами на плечах і на грудях. За його словами, автомобіль мав поїхати на війну Росії проти України. У відео Кадиров подякував Маску, хоча й не було зрозуміло, чи був автомобіль подарунком. Також він запросив главу компанії Tesla до Чечні.

Своєю чергою, Ілон Маск заперечив, що подарував Кадирову Cybertruck. 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Елон Маск купив соцмережу Twitter за 44 мільярди доларів

Що означає для Ілона Маска можливий зв'язок з російськими олігархами?

Що означає для Ілона Маска можливий зв'язок з російськими олігархами?

Суд у США змусив власника соцмережі X Ілона Маска розкрити імена інвесторів та акціонерів цієї популярної медіаплатформи. DW - про можливі далекосяжні наслідки цього кроку.
Політика2 вересня 2024 р.
Ілон Маск і Дональд Трамп

Трамп заявив, що готовий призначити Ілона Маска радником

Трамп заявив, що готовий призначити Ілона Маска радником

Дональд Трамп публічно підтвердив, що готовий призначити Ілона Маска радником у разі перемоги на виборах президента США. "Готовий служити", - відповів мільярдер.
Політика20 серпня 2024 р.
Ілон Маск

Секретна служба США почала перевірку через пост Ілона Маска

Секретна служба США почала перевірку через пост Ілона Маска

Засновник компанії SpaceX написав у соцмережі Х, що "ніхто навіть не намагається вбити Байдена/Камалу". Пізніше він видалив допис, назвавши його "жартом".
Політика20 вересня 2024 р.