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Секретна служба США почала перевірку через пост Ілона Маска

Анастасія Арінушкіна
20 вересня 2024 р.

Засновник компанії SpaceX написав у соцмережі Х, що "ніхто навіть не намагається вбити Байдена/Камалу". Пізніше він видалив допис, назвавши його "жартом".

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Ілон Маск
Ілону Маску найімовірніше, доведеться доводити, що він не становить загрози для президента та віцепрезидентки СШАФото: Gonzalo Fuentes/REUTERS

Секретна служба США, яка відповідає за охорону перших осіб держави, почала перевірку через пост у соціальній мережі Х її власника, американського бізнесмена Ілона Маска.

Маск поділився дописом іншого користувача, в якому той запитав: "Чому вони хочуть вбити Дональда Трампа?". Від себе засновник SpaceX додав: "І ніхто навіть не намагається вбити Байдена/Камалу".

Пізніше Маск видалив цей твіт, назвавши його "жартом". Однак запис встигли побачити десятки мільйонів користувачів, зокрема й співробітники Секретної служби.

Секретна служба проводить розслідування, намагаючись визначити, чи становить така риторика безпосередню загрозу для одного з її підопічних, повідомило 19 вересня агентство Bloomberg. "Як правило, ми не коментуємо питань, пов'язаних із розвідкою. Однак ми можемо сказати, що Секретна служба розслідує всі погрози, пов'язані з нашими підопічними", - заявив представник відомства Нейт Геррінг.

Після видалення твіту Маск написав: "Отже, один урок, який я засвоїв, полягає в тому, що лише тому, що я кажу щось групі людей, і вони сміються, не означає, що воно буде так само кумедно, як пост у Х". Бізнесмен не відповів на запит Bloomberg про те, чи зв'язувалися з ним представники Секретної служби. 

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Білий дім: Безвідповідальна риторика

Погроза президенту або віцепрезиденту США - це кримінальний злочин, за який загрожує великий штраф або до п'яти років в'язниці. Розслідування не означає, що Маска обов'язково притягнуть до відповідальності, але йому, найімовірніше, доведеться доводити, що він не становить загрози для Джо Байдена і Камали Гарріс, зазначає видання Axios.

У Білому домі засудили пост Маска, назвавши його "безвідповідальною риторикою". "Насильство слід тільки засуджувати, а не заохочувати чи висміювати", - наголосили в адміністрації президента США.

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Замахи на Дональда Трампа

15 вересня в місті Вест-Палм-Біч у штаті Флорида сталася стрілянина біля гольф-клубу, де перебував кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп. Агент Секретної служби помітив ствол гвинтівки з оптичним прицілом, що стирчить з огорожі, і "негайно вступив у бій" з її власником. Підозрюваному вдалося втекти з місця події, проте пізніше його затримали, а у його схованці виявили автомат АК-47 і камеру GoPro. У Федеральному бюро розслідувань заявили, що розцінюють подію як можливу спробу замаху.

До цього замах на життя Трампа було скоєно на передвиборному мітингу 13 липня в Батлері у штаті Пенсільванія. Вогонь по політику тоді відкрив 20-річний місцевий житель. Одна з куль зачепила вухо Трампа. Внаслідок стрілянини загинув 50-річний відвідувач мітингу, ще двоє людей дістали поранення. Нападника застрелили співробітники служб безпеки.

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