Зеленський може зустрітися з Трампом наступного тижня

Зеленський може зустрітися з Трампом наступного тижня19 вересня 2024 р.
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Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США наступного тижня може зустрітися з кандидатом в президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом.
Про вірогідність зустрічі заявив Трамп, пише в ніч на четвер, 19 вересня, агентство Reuters. Ніяких деталей він не повідомив.
Зеленський у США покаже Байдену "план перемоги"
Раніше у Білому домі анонсували, що Зеленський зустрінеться з Байденом у США наприкінці вересня під час сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН) у Нью-Йорку.
Зеленський планує представити Байдену свій "план перемоги". Президент України також казав, що ознайомить з цим планом кандидатів на заміну Байдена - Трампа та Камалу Гарріс.