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ПолітикаУкраїна

Зеленський може зустрітися з Трампом наступного тижня

Анастасія Шепелева
19 вересня 2024 р.

Дональд Трамп розповів, що імовірно матиме в США зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

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Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа в 2019 році
Зустріч Зеленського і Трампа в 2019 роціФото: Evan Vucci/AP Photo/AP Images/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США наступного тижня може зустрітися з кандидатом в президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом.

Про вірогідність зустрічі заявив Трамп, пише в ніч на четвер, 19 вересня, агентство Reuters. Ніяких деталей він не повідомив. 

Зеленський у США покаже Байдену "план перемоги"

Раніше у Білому домі анонсували, що Зеленський зустрінеться з Байденом у США наприкінці вересня під час сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН) у Нью-Йорку.

Зеленський планує представити Байдену свій "план перемоги". Президент України також казав, що ознайомить з цим планом кандидатів на заміну Байдена - Трампа та Камалу Гарріс.

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