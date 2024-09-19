Зеленський може зустрітися з Трампом наступного тижня

Дональд Трамп розповів, що імовірно матиме в США зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США наступного тижня може зустрітися з кандидатом в президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом.

Про вірогідність зустрічі заявив Трамп, пише в ніч на четвер, 19 вересня, агентство Reuters. Ніяких деталей він не повідомив.

Зеленський у США покаже Байдену "план перемоги"

Раніше у Білому домі анонсували, що Зеленський зустрінеться з Байденом у США наприкінці вересня під час сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН) у Нью-Йорку.

Зеленський планує представити Байдену свій "план перемоги". Президент України також казав, що ознайомить з цим планом кандидатів на заміну Байдена - Трампа та Камалу Гарріс.