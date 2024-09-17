Трамп після другого замаху мав "приємну розмову" з Байденом

Дональд Трамп після ймовірного другого замаху на нього подякував президенту США Джо Байдену за дзвінок. Тим часом Білий дім засудив "жарти" Ілона Маска про те, що "ніхто не намагається вбити Камалу Гарріс".

Президент США Джо Байден засудив імовірний другий з середини липня замах на Дональда Трампа - кандидата в президенти від Республіканської партії.

"Я завжди засуджував і засуджуватиму політичне насильство. В Америці ми вирішуємо наші розбіжності мирним шляхом на виборчих дільницях, а не за допомогою зброї. Америка занадто багато разів переживала трагедію через постріли вбивць. Це нічого не вирішує. Це просто розриває країну на частини. Ми маємо зробити все можливе, щоб запобігти цьому", - сказав Байден журналістам 16 вересня.

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У США хочуть посилити Секретну службу після замаху на Трампа

Президент вважає, що Секретна служба, яка охороняє політиків високого рівня, потребує додаткової підтримки. На запитання, чи йдеться про підвищення фінансування чи про нарощування кадрової комплектації, Байден зазначив, що агентство в структурі міністерства внутрішньої безпеки США зараз вирішує, чи потрібен йому додатковий персонал.

Представники обох партій Конгресу США вже заявили про готовність збільшити бюджет на охорону політиків високого рангу. Байден зазначив, що Конгрес мав би також відгукнутися, якби виявилась потреба і в більшій кількості співробітників.

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"Сердечна розмова" Байдена і Трампа після замаху

Ввечері Байден додзвонився Трампу та "висловив полегшення, що той - у безпеці". "У них відбулася сердечна розмова, і колишній президент Трамп подякував за дзвінок", - переповіла заступниця речниці Білого дому Емілі Саймонс.

Трамп теж назвав розмову з Байденом "дуже приємною". "Йшлося про Секретну службу", - цитує його The Hill.

Ще попереднього дня Трамп поклав часткову відповідальність за замах на нього на Байдена та віцепрезидентку США Камалу Гарріс, яка є конкурентною Трампа на виборах від Демократичної партії. "Їхня риторика призвела до того, що в мене стріляли", - заявив він в ефірі Fox News.

Білий дім засудив "жарт" Маска, що "ніхто не хоче вбити Гарріс"

Тим часом американський мільярдер Ілон Маск, якого Трамп хоче призначити своїм радником у разі перемоги на виборах, написав у своїй соціальній мережі Х, що "ніхто навіть не намагається вбити Камалу" Гарріс.

Після того, як цей пост спричинив шквал критики в американському суспільстві, Маск видалив допис, написавши, що це був "жарт", але подібні слова стають "менш смішними, якщо люди не знають контексту".

У Білому домі назвали його риторику "безвідповідальною". "Насильство слід лише засуджувати, а не заохочувати чи жартувати з нього", - наголосили у Байдена.

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Замахи на життя Трампа

15 вересня, коли Трамп грав у гольф, агент Секретної служби помітив ствол гвинтівки з оптичним прицілом, що стирчить з огорожі, та "негайно вступив у бій" з людиною, яка її тримала. Чоловікові вдалося втекти, але пізніше його знайшли та затримали, а в місці його укриття виявили автомат АК-47 і камеру GoPro. Федеральне бюро розслідувань досліджує, чи була це спроба замаху саме на Трампа. Поки що підозрюваному Раяну Р. пред'явили обвинувачення в незаконному зберіганні вогнепальної зброї попри судимість та у зберіганні вогнепальної зброї зі стертим серійним номером.

13 липня на життя Трампа скоїли замах на передвиборному мітингу. Вогонь відкрив 20-річний місцевий житель. Куля зачепила вухо Трампа. Внаслідок стрілянини загинув 50-річний відвідувач мітингу, ще двоє людей дістали поранення. Нападника ліквідували працівники служб безпеки.

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