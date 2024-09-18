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Замах на Трампа: МЗС закликало не шукати зв'язків з Україною

Анастасія Шепелева
18 вересня 2024 р.

За словами речника МЗС, той факт, що підозрюваний американець публічно підтримував Україну не дає підстав для пов'язування його з державою. Іноземний легіон ЗСУ та Міжнародний легіон ГУР теж заперечили зв'язки з Раутом.

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Будівля міністерства закордонних справ України в Києві
Будівля МЗС УкраїниФото: Sergii Kharchenko/NurPhoto/picture alliance

Українське міністерство закордонних справ (МЗС) закликало міжнародну спільноту утриматися від штучного пов'язування з Україною американця Раяна Раута, затриманого за ймовірну підготовку до замаху на життя Дональда Трампа - кандидата в президенти США від Республіканської партії.

"Цей підозрюваний не має жодних зв'язків з урядовими установами України", - наголосив на брифінгу 17 вересня речник МЗС Георгій Тихий.

Він зауважив, що Раут "публічно підтримував Україну", але у США є "мільйони людей, які підтримують Україну, і очевидно, що це різноманітна група".

"Ми закликаємо всіх утриматися від штучного пов'язування дій підозрюваного з Україною", - сказав Тихий.

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ГУР і ЗСУ заперечили зв'язки з Раутом

Напередодні Міжнародний легіон Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України заперечив зв'язки з Раутом.

"Громадянин США Раян Раут ніколи не служив у Міжнародному легіоні ГУР МО і не має жодного стосунку до підрозділу. Чутки, що ширяться з цього приводу в деяких медіа, не відповідають дійсності", - йшлося у заяві.

Офіцер відділу координації роботи з іноземцями командування Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Шагурі підтвердив американському телеканалу CNN, що Раут зв'язувався з Інтернаціональним легіоном територіальної оборони ЗСУ онлайн і пропонував допомогу, проте запевнив, що з ним не йшли на співпрацю.

"Його повідомлення були маячнею. Він пропонував нам велику кількість новобранців із різних країн, але для нас було очевидно, що його пропозиції не були реалістичними. Ми навіть не відповідали, бо не було, на що відповідати", - прокоментував Шагурі.

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