Трамп у інтерв'ю Маску ображав Гарріс і хвалив Путіна

Ілон Маск взяв компліментарне інтерв’ю у кандидата у президента США Дональда Трампа. У розмові, яка тривала понад дві години, республіканець образив свою опонентку Камалу Гарріс і похвалив Володимира Путіна.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп увечері у понеділок, 12 серпня, дав дружнє двогодинне інтерв'ю підприємцю-мільярдеру Ілону Маску на його медіа-платформі X. Через технічні проблеми трансляцію затримали на понад 40 хвилин. Лічильник соцмережі показував, що тривалу розмову подеколи слухали 1,3 мільйона людей, пише Reuters.

Обидва чоловіки неодноразово обмінювалися компліментами, при цьому керівник Tesla хвалив Трампа за його хоробрість під час замаху на нього, що стався минулого місяця, а Трамп привітав Маска за його готовність звільнити працівників, які вимагали кращих умов . Будучи давнім критиком електромобілів, Трамп змінив свою позицію і у понеділок назвав авто Tesla "неймовірними".

Як вказує Reuters, ця розмова дала Трампу можливість "без жодних фільтрів висловити свою звичну суміш скарг, особистих нападок і перебільшених або неправдивих тверджень". Маск не заперечував проти неточних заяв Трампа, як-от твердження про те, що інші країни нібито відправляють в'язнів через південний кордон США.

Трамп під час розмови з Маском Фото: Margo Martin via REUTERS

Трамп назвав Гарріс некомпетентною, але красивою

Під час інтерв'ю Трамп кілька разів образив свою опонентку на виборах- кандидатку від демократів Камалу Гарріс , назвавши її "третьосортною", "некомпетентною" і "ліворадикальною божевільною". Але потім похвалив її зовнішність. "Вона виглядає як найкрасивіша актриса усіх часів", - сказав Трамп про фотографію Гарріс на обкладинці журналу Time. "Це був малюнок, і насправді вона дуже схожа на чудову першу леді, Меланію", - додав він, маючи на увазі свою дружину Меланію Трамп.

Водночас він висловив обурення тим, що Гарріс замінила Джо Байдена від Демократичної партії на президентських перегонах

Розкритикував ЄС і похвалив Путіна

Під час бесіди з Маском Трамп також розкритикував ЄС за те що там, мовляв, "погано" ставляться до торгівлі зі США, і НАТО - за недостатні видатки на оборону, додає dpa.

Водночас він заявив про свої добрі стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним. Республіканець також похвалив його та інших авторитарних лідерів - президента Китаю Сі Цзіньпіна і Північної Кореї Кім Чен Ина, - назвавши їх "найкращими у своїй справі".

При цьому Маск поставив під сумнів, чи Гарріс достатньо сильна, щоб протистояти іноземним лідерам. "Там є кілька дуже жорстких персонажів, - цитує Маска dpa. - І якщо вони не вважають американського президента жорстким, вони будуть робити те, що хочуть".

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Коментуючи війну РФ проти України, Трамп зазначив, що "ніхто не переживає через неї більше", ніж він сам. Згадуючи про допомогу, яку США та Євросоюз надають Києву, Трамп не став грозитися скороченням цієї підтримки з боку Вашингтона, проте зробив натяк на те, що вважав би за правильне збільшення допомоги з боку ЄС.

"Я питаю: чому ви не збираєтесь зрівняти витрати? Чому вони не платять стільки ж, скільки і ми? - сказав Трамп в інтерв'ю Маску. - Чому Сполучені Штати платять за оборону Європи непропорційно більше, ніж Європа? Це не має сенсу. Це несправедливо, і з цим треба розібратися".

Єврокомісар попереджав Маска про ризик "шкідливого контенту", той відповів образливим мемом

Незадовго до трансляції інтерв'ю єврокомісар з питань внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретон застеріг Маска, що Трамп може безперешкодно поширювати "неправдиві заяви". Єврокомісар попередив, що його відомство уважно стежитиме за можливим "поширенням контенту, який може підбурювати до насильства, ненависті та расизму" і закликав Маска дотримуватися законів Євросоюзу.

Маск відповів на лист Бретона мемом за межею пристойності, саркастично додавши при цьому, що ніколи не наважився б на такий грубий і безвідповідальний вчинок. Передвиборчий штаб Трампа, своєю чергою, заявив, що Євросоюз повинен займатися своїми справами і не намагатися втручатися в президентську кампанію в США.

Трамп повернувся до соцмережі Х після довгої перерви

Раніше того ж дня Дональд Трамп після довгого періоду відсутності повернувся до соцмережі X, опублікувавши там 2,5-хвилинний передвиборний ролик, а потім ще цілу низку аналогічних відео. Перед цим реальну активність Трамп вів у своєму аккаунті у січні 2021 року, коли публікував по кілька відео та твітів на день. Тоді ця соцмережа ще називалася Twitter.

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