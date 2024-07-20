Зеленський обговорював з Трампом його візит в Україну - ОПУ

За словами речника президента України, поки рано говорити про конкретні деталі зустрічі Зеленського і Трампа, утім принципова згода обох на це була зафіксована.

Однією з тем розмови президента України Володимира Зеленського та кандидата в президенти США Дональда Трампа була можливість його візиту в Україну та особиста зустріч політиків. Про це у суботу, 20 липня, заявив в ефірі телемарафону речник Зеленського Сергій Никифоров.

За його словами, про конкретні деталі візиту поки що говорити зарано. "Скажімо так: була зафіксована принципова згода обох сторін на зустріч. Обговорювалися певні проміжки часу, коли ця зустріч має відбутися. Але про це говорити ще дуже-дуже рано. Це вже команди будуть працювати і узгоджувати графіки, деталі, коли це може бути можливо", - сказав Никифоров.

Також, за словами речника, політики обговорили удар російської армії по Миколаєву 19 липня та атаку РФ 8 липня по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Зеленський закликав Трампа не вірити представникам тих країн, які намагаються виправдати дії Путіна, сказав Никифоров. "Ніяких виправдань тут, звичайно, немає. Він звичайний вбивця, президент так і сказав у телефонній розмові", - поділився деталями речник.

Зі свого боку, за словами Никифорова, "Трамп сказав теж дуже цікаву річ" - "не вірити fake news, що його перемога на виборах може бути вигідна Росії".

В ніч на 20 липня відбулася телефонна розмова між Зеленським та Трампом. Як розповів український лідер, він домовився із експрезидентом Трампом під час особистої зустрічі обговорити, "які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим". Водночас кандидат від республіканців вкотре пообіцяв покласти край війні РФ проти України.

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