Гарріс задонатили $36 млн за добу після вибору її заступника

Представники передвиборчого штабу Гарріс назвали цей збір грошей одним з найкращих й відображенням ентузіазму серед демократів щодо її рішення обрати кандидатом у віцепрезиденти США Тіма Волза.

Передвиборчий штаб Камали Гарріс зібрав 36 мільйонів доларів пожертв протягом 24 годин після обрання губернатора штату Міннесота Тіма Волза кандидатом у віцепрезиденти США. Про це в середу, 7 серпня, повідомляє американське видання The Hill .

Представники штабу Гарріс назвали цей збір грошей "одним з найкращих" і "відображенням ентузіазму демократів" щодо рішення Гарріс обрати своїм партнером на виборах Волза.

Гарріс і Волз протистоятимуть Трампу і Джей Ді Венсу

5 серпня Демпартія оголосила, що Гарріс отримала 99% голосів делегатів для висування в президенти. Офіційно її кандидатура ще має бути затверджена на партійному з'їзді, який розпочнеться 19 серпня в Чикаго.

6 серпня вона оголосила, що в разі її перемоги віцепрезидентом США буде Волз. Якщо Гарріс переможе на виборах, вона стане першою жінкою на посаді президента США.

Нагадаємо, що висунути Гарріс на вибори запропонував чинний президент США Джо Байден, коли погодився вийти з перегонів після численних закликів однопартійців-демократів, які сумнівались в його здатності продовжувати роботу через вік і особливо посилили їх після невдалих дебатів з кандидатом від Республіканської партії, колишнім президентом Дональдом Трампом.

Своїм кандидатом у віцепрезиденти Трамп обрав сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса - противника допомоги Україні.

Вибори президента США пройдуть 5 листопада.