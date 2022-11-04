Співробітникам Twitter анонсували масові скорочення

Керівництво компанії Twitter Inc., що володіє соцмережею Twitter, розіслало співробітникам електронні листи з офіційним анонсом низки скорочень персоналу, які відбудуться в компанії. Згідно з текстом листів, на які посилається агентство AFP, звільнення почнуться в п'ятницю, 4 листопада, на початку робочого дня за місцевим часом у США.

У листі зазначено, що співробітники отримають електронною поштою листи, в яких буде вказано, чи продовжать вони роботу у компанії. Водночас їх попросили не приходити на свої місця в офіси, оскільки ті будуть тимчасово закриті, а дію робочих перепусток призупинено. Тих, хто попрямує в офіси до прочитання листа, просять повернутися додому, в компанії оголошено вихідний.

Керівництво Twitter Inc. називає низку скорочень "складним процесом", який відбувається в ті часи, коли платформа переживає "неймовірно складний досвід".

"Ми розуміємо, що це вплине на низку людей, які зробили цінний внесок у Twitter, але, на жаль, ця дія необхідна для забезпечення успіху компанії в майбутньому", - вказують автори листа.

Маск намагається компенсувати "переплату"

За даними американських ЗМІ, новий власник Twitter Inc. - бізнесмен Ілон Маск планує скоротити чисельність персоналу на 50 відсотків. Наразі у Twitter працює близько 7500 людей.

Звільнення в компанії почалися одразу після того, як Маск закрив угоду з придбання компанії за 44 мільярда доларів, про яку оголосив ще у квітні. Після цього він намагався змінити своє рішення, але повернувся до купівлі, коли рада директорів Twitter повідомила про намір подати на нього до суду, вимагаючи завершити угоду. Причиною для критики з боку Маска стали нібито недостовірні відомості про кількість ботів і фейкових акаунтів у соцмережі.

Ще до того, як Ілон Маск офіційно оголосив про завершення угоди, він звільнив із компанії гендиректора Парага Агравала, фінансового директора Неда Сегала, головну юристку Віджаю Гадде і низку інших топ-менеджерів. На початку листопада Маск заявив, що розпуск ради директорів компанії - це тимчасовий захід.

За словами Маска, до 2026 року він планує збільшити дохід від соцмережі з поточного річного показника в п'ять мільярдів доларів до 26 мільярдів доларів. При цьому бізнесмен заявляв, що вважає вартість компанії перебільшеною. Угоду ж він завершив нібито не через загрозу судових розглядів, а тому, що вважає, що "для майбутнього цивілізації важливо мати цифровий майданчик для розповсюдження новин та обміну думками, на якому можна в здоровій манері обговорювати широкий діапазон переконань, не вдаючись до насильства".

Однією з озвучених Маском ідей щодо збільшення прибутку стала можливість запровадження платної підписки за "сині галочки" верифікації користувачів у соцмережі - він пропонував стягувати за це по 20 доларів на місяць, але незабаром став розглядати ціну на рівні 8 доларів на місяць.

Скорочення відбуваються не тільки в Twitter

Ще до купівлі Маском Twitter у 2022 році про скорочення штату і схожі заходи боротьби з економічною кризою повідомила низка інших великих IT-компаній. Влітку про скорочення і припинення найму нових співробітників повідомляли співробітники таких компаній як Alphabet (володіє Google), Meta (володіє Facebook), а також одна з найбільших бірж криптовалют Coinbase і NFT-маркетплейс OpenSea. За даними Bloomberg, в Apple припинено наймання нових співробітників до кінця 2023 року. Причинами для скорочень у компаніях часто називали складні часи в економіці.

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