Маск: Розпуск ради директорів Twitter - тимчасовий

Новий власник Twitter Ілон Маск розпустив раду директорів компанії, однак заявив, що це тимчасово.

Американський бізнесмен Ілон Маск заявив у понеділок, 31 жовтня, що він обійматиме посаду головного виконавчого директора компанії Twitter, яку він днями купив за 44 мільярди доларів. У коментарі на публікацію видання TESMANIAN, де згадувалася заява, подана до Комісії з цінних паперів та бірж США, та йшлося про розпуск ради директорів компанії, Маск прояснив ситуацію, відповівши: "Це - лише тимчасово".

Як пише агенція Reuters, минулого тижня підприємець звільнив дев'ятьох директорів Twitter, серед яких - попередній головний виконавчий директор Twitter Параг Агравал та голова правління Брет Тейлор.

Маск звинуватив топменеджерів у тому, що вони вводили його та інвесторів в оману щодо кількості фейкових акаунтів у цій соцмережі.

Створення ради для модерації контенту

Раніше Маск заявив, що Twitter сформує спеціальну раду для модерації контенту "зі значно різними точками зору", котра буде ухвалювати рішення щодо долі раніше заблокованих акаунтів.

Як повідомляла агенція Bloomberg, після придбання Twitter Маск планує, зокрема, відмовитися від довічного блокування користувачів соцмережі. Під такий бан свого часу потрапив експрезидент США Дональд Трамп, обліковий запис якого заблокували після заворушень за участі його прихильників у будівлі Капітолію в січні 2021 року.

Читайте також: Коментар: Чи перетворить Ілон Маск Twitter у фейкомет?

"Пташку звільнено"

У ніч на п'ятницю, 28 жовтня, Маск у притаманній йому манері натякнув на завершення операції з придбання Twitter дещо загадковим твітом. "Пташку звільнено", - написав він.

Ще раніше він також змінив опис профілю у себе в Twitter на "Chief Twit" ("Головний твіт") і відвідав офіс компанії. А в ніч на 28 жовтня декілька американських ЗМІ повідомили, що Ілон Маск перебрав контроль над Twitter і вже звільнив кількох топменеджерів, у тому числі головного виконавчого директора Парага Агравала.

Логотип Twitter - синій птах - і Маск завжди наголошував, що він прагне позбавити платформу того, що він вважає зайвими обмеженнями свободи вираження думки й поглядів. Критики побоюються, що він може заохочувати поширення мови ненависті та підбурювання, з чим команди Twitter борються роками.

Читайте також: Маск взявся за кермо у Twitter